María Corina Machado recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid el próximo viernes 17 de abril a las 18:00 horas en la Casa de la Villa, sede tradicional del consistorio madrileño.

Almeida justificó la distinción señalando que Machado es una mujer comprometida con los derechos humanos, con la democracia y que ha puesto en peligro su vida y su integridad física.

El alcalde añadió que es difícil que las llaves estén en mejores manos, en referencia a la trayectoria de la opositora venezolana.

Almeida también advirtió que quien no esté de acuerdo con esta decisión tendrá que explicarlo bien, en alusión a las posibles críticas que pudiera recibir el reconocimiento por parte de sectores políticos contrarios.

Machado fue la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, distinción que le fue otorgada en 2025 en reconocimiento a su lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

No es la primera vez que la Llave de Oro de Madrid genera controversia. En 2022, el pleno municipal retiró la llave a Vladímir Putin tras la invasión rusa de Ucrania, en una decisión que marcó un precedente sobre el uso simbólico de esta distinción.

La visita de Machado a España incluye una intensa agenda política. Entre otros encuentros, la líder opositora se reunirá con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, así como con dirigentes de Vox.

Su estancia en la capital española también coincidirá con una concentración masiva de venezolanos en Madrid, prevista para el 18 de abril, en la que se espera una gran participación de la diáspora venezolana residente en España.

La actividad internacional de Machado ha sido intensa en los últimos meses. Recientemente, la opositora se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en el marco de las gestiones diplomáticas para buscar una salida a la crisis política venezolana, todo ello tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.