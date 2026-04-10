María Corina Machado recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid el próximo viernes 17 de abril a las 18:00 horas en la Casa de la Villa, sede tradicional del consistorio madrileño.
Almeida justificó la distinción señalando que Machado es una mujer comprometida con los derechos humanos, con la democracia y que ha puesto en peligro su vida y su integridad física.
El alcalde añadió que es difícil que las llaves estén en mejores manos, en referencia a la trayectoria de la opositora venezolana.
Almeida también advirtió que quien no esté de acuerdo con esta decisión tendrá que explicarlo bien, en alusión a las posibles críticas que pudiera recibir el reconocimiento por parte de sectores políticos contrarios.
Machado fue la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, distinción que le fue otorgada en 2025 en reconocimiento a su lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
No es la primera vez que la Llave de Oro de Madrid genera controversia. En 2022, el pleno municipal retiró la llave a Vladímir Putin tras la invasión rusa de Ucrania, en una decisión que marcó un precedente sobre el uso simbólico de esta distinción.
La visita de Machado a España incluye una intensa agenda política. Entre otros encuentros, la líder opositora se reunirá con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, así como con dirigentes de Vox.
Su estancia en la capital española también coincidirá con una concentración masiva de venezolanos en Madrid, prevista para el 18 de abril, en la que se espera una gran participación de la diáspora venezolana residente en España.
La actividad internacional de Machado ha sido intensa en los últimos meses. Recientemente, la opositora se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en el marco de las gestiones diplomáticas para buscar una salida a la crisis política venezolana, todo ello tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
Preguntas frecuentes sobre la distinción de María Corina Machado en Madrid
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué María Corina Machado recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid?
María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid por su compromiso con los derechos humanos y la democracia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó su trayectoria como líder opositora venezolana, así como su valentía al poner en peligro su vida e integridad física en su lucha contra el régimen chavista.
¿Qué significa recibir la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid?
La Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid es un reconocimiento simbólico. Se otorga a personas que han demostrado un compromiso destacado con valores como la libertad y la democracia. Este reconocimiento ha generado controversias en el pasado, como cuando se retiró a Vladímir Putin tras la invasión rusa de Ucrania.
¿Cuál ha sido la trayectoria de María Corina Machado que la llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz?
María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha pacífica por la democracia en Venezuela. Ha liderado la oposición venezolana y ha sido reconocida por su defensa de los derechos humanos en América Latina, enfrentando amenazas del régimen de Nicolás Maduro.
¿Cómo ha sido la relación de María Corina Machado con Donald Trump?
La relación entre María Corina Machado y Donald Trump ha sido compleja. Trump ha elogiado su lucha, pero también ha cuestionado su capacidad para liderar Venezuela. Machado intentó entregar simbólicamente su Premio Nobel a Trump como un gesto de gratitud por su apoyo en la captura de Nicolás Maduro, aunque el Instituto Nobel aclaró que el galardón no es transferible.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.