María Corina Machado: "Trump es el único líder que ha hecho algo por la libertad de Venezuela"

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este martes en una entrevista con el canal francés LCI que Donald Trump es el único líder del mundo que ha hecho algo para permitir la libertad de Venezuela, durante su gira europea desde París.

Machado concedió la entrevista al periodista Darius Rochebin un día después de reunirse con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher, y dos días después de su encuentro con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

"Creo que no estaríamos donde estamos hoy si no hubiera habido las decisiones tomadas por el presidente Trump, es decir, llevar a Maduro ante los tribunales internacionales", declaró la líder opositora.

Machado también fue interrogada sobre si Trump le salvó la vida. "He arriesgado mi vida, eso no tiene ninguna duda. Cuando estuve escondida, en el momento en que dejé el país...", respondió, sin eludir la pregunta.

La opositora reconoció que su llegada a Oslo en diciembre de 2025 para recoger el Nobel fue posible gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos. "Si pudimos ir a Oslo en diciembre fue porque contamos con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del pueblo venezolano, que también arriesgó su vida para que yo estuviera allí", afirmó.

Machado estuvo 16 meses en la clandestinidad dentro de Venezuela antes de salir del país en una operación de alto riesgo organizada por la entidad Grey Bull Rescue, que la sacó por tierra y mar hasta Curazao y luego en avión a Europa.

Su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón en Oslo el 10 de diciembre de 2025 en su nombre, ante los reyes Harald V y Sonia de Noruega, porque Machado no llegó a tiempo a la ceremonia oficial.

El gesto más simbólico de la relación entre Machado y Trump ocurrió el 15 de enero de 2026, cuando la líder opositora entregó al presidente estadounidense la medalla física de su Nobel de la Paz, enmarcada, como reconocimiento a su "compromiso único" con la causa venezolana.

La captura de Maduro que Machado califica como el hecho decisivo se produjo el 3 de enero de 2026 en Caracas, en la operación denominada "Determinación Absoluta". Fuerzas especiales estadounidenses detuvieron al mandatario venezolano y a su esposa Cilia Flores en una operación de unos cuarenta minutos supervisada por Trump desde Florida.

Maduro fue trasladado a Nueva York y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, acusado de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, por liderar el llamado "Cártel de los Soles".

Desde entonces, Venezuela vive una transición política con Delcy Rodríguez como presidenta interina, bajo presión para convocar elecciones libres antes de finales de 2026.

Tras su paso por París, Machado tiene previsto viajar a Madrid, donde recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento el 17 de abril de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida, y participará el 18 de abril en un acto masivo con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol junto a Edmundo González Urrutia.