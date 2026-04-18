Díaz-Balart: "La libertad de Cuba cada vez está más cerca"

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó este viernes, en el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, que la libertad de Cuba está más cerca que nunca gracias al liderazgo del presidente Trump, durante un acto celebrado en la sede de la Brigada de Asalto 2506 en la Pequeña Habana de Miami.

El legislador por Florida habló ante medios como Telemundo 51, Martí y Local 10 News desde el podio de la Cámara de Representantes instalado frente a la bandera histórica de la Brigada 2506, en un evento que reunió a veteranos y miembros de la comunidad cubanoamericana.

"Recordamos a los valientes patriotas cubanos que arriesgaron todo en la lucha por la libertad contra una dictadura brutal", declaró Díaz-Balart. "Su valentía nos recuerda que la causa de la libertad en Cuba no ha terminado".

El congresista subrayó que una Cuba libre representa un interés de seguridad nacional para Estados Unidos y para toda la región, y reafirmó que Washington permanece "firme en apoyar el derecho del pueblo cubano a vivir en libertad y dignidad".

Las palabras de Díaz-Balart se producen en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre el régimen cubano.

Desde enero de 2026, Washington ha impuesto más de 240 nuevas sanciones, y el 29 de enero Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declara a Cuba una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y autoriza aranceles a los países que le suministren petróleo.

Este mismo sábado, la administración Trump ofreció acceso a Starlink a Cuba a cambio de elecciones libres, liberación de presos políticos y reformas económicas, una condición que el secretario de Estado Marco Rubio ha resumido con claridad: "No puedes arreglar su economía si no cambias su sistema de gobierno".

El propio Trump calificó el pasado 13 de abril a Cuba como un "sistema muy opresivo y una nación en quiebra mal administrada por los Castro".

Las conmemoraciones del 65 aniversario de Bahía de Cochinos comenzaron el viernes con una vigilia solemne ante el Monumento a los Mártires en la Calle Ocho y la Avenida 13, donde Rafael Montalvo, presidente de la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506, encabezó el acto y los nombres de los caídos fueron leídos uno a uno.

"Hicimos una promesa de no abandonar nunca a nuestros mártires de Bahía de Cochinos, y hoy aquí lo estamos demostrando", afirmó Montalvo.

Este sábado, la Brigada inauguró además su renovada sede en la Pequeña Habana, que incluye un moderno museo y biblioteca de 11,000 pies cuadrados, como parte de los esfuerzos por preservar la memoria histórica de la operación que en abril de 1961 intentó derrocar a Fidel Castro.

Cuba, mientras tanto, enfrenta una caída proyectada de su PIB del 7,2% en 2026, acumulando un desplome del 23% desde 2019.