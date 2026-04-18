Trump habla de 'grandes cubanoamericanos' al anunciar un nuevo amanecer en Cuba

El presidente Donald Trump mencionó que Estados Unidos cuenta con 'grandes cubanoamericanos', al anunciar un "nuevo amanecer para Cuba", tras "70 años en espera".

Trump pronunció las palabras más explícitas hasta la fecha sobre un posible cambio de régimen en la isla durante el mitin de Turning Point USA Spring Summit, ante una audiencia de aproximadamente 5,000 asistentes.

"Muy pronto, esta gran fortaleza también traerá un día que lleva 70 años de espera. Se llama un nuevo amanecer para Cuba", declaró el mandatario, quien añadió: "Vamos a ayudarlos con Cuba. Tenemos muchos grandes cubanoamericanos".

Trump apeló directamente a esa comunidad, describiéndola como personas "brutalmente tratadas, cuyas familias fueron asesinadas y brutalizadas", y cerró con una advertencia cargada de simbolismo: "Y ahora, miren lo que pasa".

El discurso de Phoenix no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de declaraciones presidenciales cada vez más directas sobre Cuba.

El 27 de marzo, en Miami Beach, Trump afirmó entre risas: "Cuba es la siguiente pero finjan que no lo hubiera dicho".

Según recogió finjan que no lo hubiera dicho. El pasado martes dijo: "Puede que nos detengamos en Cuba después de que terminemos con esto", en referencia al conflicto con Irán. Y el 16 de marzo declaró desde la Casa Blanca: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba".

En paralelo a la retórica, el pasado martes USA Today reveló, citando fuentes anónimas, que el Pentágono habría acelerado la planificación de una posible operación militar en Cuba, aunque el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, testificó en marzo ante el Congreso que no se planificaban operaciones de toma de la isla.

En el plano diplomático, funcionarios del Departamento de Estado se reunieron ayer en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo" y nieto de Raúl Castro, explorando una posible transición.

El gobierno de Trump ofreció instalar Starlink en Cuba a cambio de elecciones libres, liberación de presos políticos y compensaciones por bienes confiscados desde 1959.

El régimen cubano ha respondido con retórica de resistencia. El pasado jueves, Díaz-Canel alertó sobre una posible agresión militar estadounidense invocando el aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, y declaró: "Estamos listos para combatir".

La apelación de Trump a los cubanoamericanos tiene también una dimensión política evidente: Miami-Dade County concentra aproximadamente 1,2 millones de descendientes cubanos, y el 68% de los cubanoamericanos votantes probables en ese condado expresó intención de votar por Trump en 2024, según la encuesta Cuba 2024 de la Universidad Internacional de Florida, el nivel más alto jamás registrado.