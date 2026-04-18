Hialeah promueve inclusión para niños con autismo en el sur de Florida

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La South Florida Autism Charter School (SFACS), ubicada en Hialeah, celebró este sábado una caminata comunitaria en el marco del Mes de la Concientización sobre el Autismo, reuniendo a familias desde Dania Beach hasta Homestead para visibilizar la labor de inclusión que realiza la institución durante todo el año.

La escuela fue fundada por Tamara Moodie en 2013 y abrió sus puertas en agosto de 2014 con apenas 48 estudiantes.

Hoy atiende a más de 300 alumnos de kindergarten hasta 12.º grado en sus dos campus de Hialeah, convirtiéndose en un referente regional para familias que buscan programas especializados en el trastorno del espectro autista.

Para muchas de esas familias, la institución es mucho más que un centro educativo: es una comunidad que consideran su hogar.

Los estudiantes aprenden habilidades de vida que van más allá del aula, desde hacer una cama hasta nadar, con el objetivo de garantizar a cada niño una infancia plena y significativa.

Uno de los ejemplos más visibles de ese impacto es David Floer, estudiante de 12.º grado y cantante, quien recientemente se presentó en un escenario ante miles de personas, una experiencia que refleja la confianza que ha desarrollado dentro de la institución.

La escuela también ofrece actividades extracurriculares como danza, porrismo, baloncesto, fútbol y el Key Club, con el propósito de que sus alumnos tengan las mismas oportunidades que sus compañeros neurotípicos.

Herramientas como aplicaciones de comunicación aumentativa, relojes GPS y audífonos especializados también forman parte del ecosistema de apoyo que rodea a estos estudiantes.

Según datos recientes, uno de cada 31 niños de ocho años en Estados Unidos tiene autismo, frente a uno de cada 36 registrado en 2020, lo que subraya la creciente necesidad de instituciones especializadas como la SFACS.

"Vamos a celebrar el autismo. Vamos a hacer que la gente vea quiénes somos aquí, qué tan fuerte podemos hacernos escuchar.", subrayaron organizadores del evento.