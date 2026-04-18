"Esta vez no vamos a fallar": Congresistas cubanoamericanos recuerdan Bahía de Cochinos en su 65 aniversario

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Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart conmemoraron el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos con un homenaje a los brigadistas de la Brigada de Asalto 2506, que combinaron con un mensaje de esperanza sobre el futuro de Cuba.
Ambos representantes republicanos de Florida participaron en los actos celebrados en el renovado museo de la Brigada 2506, ubicado en el 1821 de la calle SW 9th, en La Pequeña Habana, reinaugurado en el marco de las conmemoraciones con una inversión de cinco millones de dólares.
Salazar publicó en X un emotivo texto dirigido a los veteranos y sus familias: "Hoy honramos y recordamos a los valientes patriotas cubanos que hace 65 años desembarcaron en Bahía de Cochinos llenos de esperanza. Fueron abandonados, pero nunca derrotados. Y jamás olvidados", escribió.
"Hoy, con un nuevo amanecer para Cuba, recordamos su coraje... y su historia. Esta vez, no les vamos a fallar", recalcó.
La congresista, representante del distrito 27 de Florida, apareció en fotografías hablando desde un podio dentro del museo, junto a veteranos de la brigada, ante la bandera amarilla y azul de la Brigada 2506.
Díaz-Balart, decano de la delegación de Florida y vicepresidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, habló desde un podio oficial de la Cámara, con la bandera histórica de la Brigada 2506 al fondo.
"En el 65.º aniversario de la Invasión de Bahía de Cochinos, recordamos a los valientes patriotas cubanos que arriesgaron todo en la lucha por la libertad contra una brutal dictadura. Su coraje es un recordatorio de que la causa de la libertad en Cuba no ha terminado, y hoy, esa libertad está más cerca que nunca gracias al liderazgo del presidente Trump", expresó.
"Una Cuba libre es del mejor interés para la seguridad nacional de los Estados Unidos y la región. Mientras el pueblo cubano continúa resistiendo la tiranía, los Estados Unidos permanecen firmes en su apoyo al derecho de ellos a vivir en libertad y dignidad", sentenció.
El museo de la Brigada 2506, de 11,000 pies cuadrados, posee siete estaciones interactivas, más de 800 fotografías digitalizadas y un repositorio de archivos históricos que narra desde el entrenamiento de los brigadistas en Guatemala hasta la liberación de los prisioneros en diciembre de 1962.
Preguntas frecuentes sobre la conmemoración del 65 aniversario de la Invasión de Bahía de Cochinos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué representa la Invasión de Bahía de Cochinos para los cubanoamericanos?
La Invasión de Bahía de Cochinos es un símbolo de resistencia y lucha por la libertad contra el régimen cubano. Este evento sigue siendo un recordatorio de la valentía de los patriotas cubanos que arriesgaron todo por la libertad. La conmemoración del 65 aniversario destaca la importancia de mantener viva esta memoria y la esperanza de un cambio en Cuba.
¿Cuál es el propósito del nuevo museo de la Brigada 2506 en Miami?
El nuevo museo de la Brigada 2506 busca preservar la memoria histórica de la Invasión de Bahía de Cochinos. Con una inversión de cinco millones de dólares, el museo ofrece una experiencia educativa moderna e interactiva para las nuevas generaciones, con el fin de comprender el contexto político y humano de la operación y honrar a los brigadistas.
¿Cómo ven los congresistas cubanoamericanos el futuro de Cuba?
Los congresistas cubanoamericanos ven el futuro de Cuba con esperanza y creen que la libertad está más cerca que nunca. Destacan el liderazgo de la administración estadounidense actual y las crecientes presiones sobre el régimen como factores que acercan un cambio político en la isla.
¿Qué acciones está tomando Estados Unidos para apoyar el cambio en Cuba?
Estados Unidos ha impuesto más de 240 nuevas sanciones a Cuba y ha declarado al régimen una amenaza para la seguridad nacional. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia que busca presionar al régimen cubano para que realice reformas económicas y políticas, mientras se ofrece apoyo al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y dignidad.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba tras una eventual caída del régimen?
El principal desafío para Cuba tras la caída del régimen sería reconstruir un país sin experiencia reciente en democracia. Además de la necesidad de reconstrucción material, se enfrenta la tarea más compleja de fortalecer los valores cívicos y ciudadanos, fundamentales para una transición exitosa hacia la democracia.
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