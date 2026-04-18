"Esta vez no vamos a fallar": Congresistas cubanoamericanos recuerdan Bahía de Cochinos en su 65 aniversario

Vídeos relacionados:

Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart conmemoraron el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos con un homenaje a los brigadistas de la Brigada de Asalto 2506, que combinaron con un mensaje de esperanza sobre el futuro de Cuba.

Ambos representantes republicanos de Florida participaron en los actos celebrados en el renovado museo de la Brigada 2506, ubicado en el 1821 de la calle SW 9th, en La Pequeña Habana, reinaugurado en el marco de las conmemoraciones con una inversión de cinco millones de dólares.

Salazar publicó en X un emotivo texto dirigido a los veteranos y sus familias: "Hoy honramos y recordamos a los valientes patriotas cubanos que hace 65 años desembarcaron en Bahía de Cochinos llenos de esperanza. Fueron abandonados, pero nunca derrotados. Y jamás olvidados", escribió.

"Hoy, con un nuevo amanecer para Cuba, recordamos su coraje... y su historia. Esta vez, no les vamos a fallar", recalcó.

La congresista, representante del distrito 27 de Florida, apareció en fotografías hablando desde un podio dentro del museo, junto a veteranos de la brigada, ante la bandera amarilla y azul de la Brigada 2506.

Díaz-Balart, decano de la delegación de Florida y vicepresidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, habló desde un podio oficial de la Cámara, con la bandera histórica de la Brigada 2506 al fondo.

"En el 65.º aniversario de la Invasión de Bahía de Cochinos, recordamos a los valientes patriotas cubanos que arriesgaron todo en la lucha por la libertad contra una brutal dictadura. Su coraje es un recordatorio de que la causa de la libertad en Cuba no ha terminado, y hoy, esa libertad está más cerca que nunca gracias al liderazgo del presidente Trump", expresó.

"Una Cuba libre es del mejor interés para la seguridad nacional de los Estados Unidos y la región. Mientras el pueblo cubano continúa resistiendo la tiranía, los Estados Unidos permanecen firmes en su apoyo al derecho de ellos a vivir en libertad y dignidad", sentenció.

El museo de la Brigada 2506, de 11,000 pies cuadrados, posee siete estaciones interactivas, más de 800 fotografías digitalizadas y un repositorio de archivos históricos que narra desde el entrenamiento de los brigadistas en Guatemala hasta la liberación de los prisioneros en diciembre de 1962.