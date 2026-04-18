Joe García celebra como "muy buenas noticias" las conversaciones entre EE. UU. y Cuba

El excongresista demócrata cubanoamericano Joe García celebró este sábado las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, calificándolas de "muy buenas noticias" en un video publicado en Instagram.

"El gobierno de los Estados Unidos y Cuba están de conversaciones de nuevo", afirmó García en el clip de 38 segundos, en el que hace referencia explícita a un artículo del periodista Marc Caputo de Axios que confirma el desarrollo de esas negociaciones.

"[Se] confirma lo que muchos de nosotros sabíamos que estaba ocurriendo, que ambos gobiernos están hablando", señaló el excongresista.

El reportaje del medio estadounidense reveló que el viernes una delegación del Departamento de Estado se reunió en La Habana con representantes del régimen cubano, incluyendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto de Raúl Castro de 41 años y jefe de su seguridad personal.

Washington considera a Raúl Guillermo el vocero de facto del exlíder, quien retiene el poder real pese a no tener cargo formal, mientras que Miguel Díaz-Canel no participó en las reuniones.

Fue además el primer aterrizaje de un avión oficial estadounidense en Cuba desde la visita de Barack Obama en 2016, según el mismo reporte.

Entre las exigencias planteadas por EE.UU. figuran compensaciones por bienes confiscados desde 1959, la liberación de presos políticos, garantías hacia elecciones libres, acceso a internet vía Starlink y atención a la presencia de inteligencia extranjera en la isla.

García, quien en marzo ya había agradeció el rol del secretario de Estado Marco Rubio en el proceso y afirmado "contra toda esperanza, hay esperanza", mostró este sábado un tono igualmente optimista ante la confirmación pública de los contactos.

"Esto es buena noticia en un mal momento que sufre la isla de Cuba y sus ciudadanos", expresó el excongresista, quien ha defendido históricamente el diálogo condicionado a reformas reales.

El proceso diplomático se produce en medio de una severa crisis económica en Cuba, que la administración Trump ha descrito como comparable al Período Especial de los años noventa.

A comienzos de abril, la vicecanciller cubana Josefina Vidal describió el proceso como una "fase muy preliminar" sin negociación formal, mientras que este viernes Díaz-Canel afirmó que Cuba no será jamás un trofeo ni una estrella.

García cerró su mensaje con una nota de esperanza: "Espero, tengo la esperanza, que estas conversaciones van a llevar a algo importante en un momento clave para la historia de Cuba y sus ciudadanos".