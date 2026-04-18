Canadá destina nueva ayuda millonaria para Cuba

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El Gobierno de Canadá anunció este sábado una nueva ronda de asistencia humanitaria para Cuba por un total de 5,5 millones de dólares canadienses, canalizada a través de organismos internacionales para atender la grave crisis que atraviesa la isla.

El anuncio fue realizado por la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y el secretario de Estado para Desarrollo Internacional, Randeep Sarai, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.

De ese monto, cinco millones de dólares canadienses se destinarán a la Organización Panamericana de la Salud para proteger la salud de poblaciones vulnerables, mejorar el acceso a servicios esenciales, medicamentos, suministros médicos y atención primaria en hospitales.

Los restantes 500,000 dólares canadienses irán al Programa Mundial de Alimentos para asistencia alimentaria, logística esencial y necesidades de combustible en la respuesta humanitaria.

Ottawa subrayó que la ayuda llegará directamente a los más vulnerables a través de organizaciones de confianza, sin pasar por el régimen cubano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá describió la situación en la isla como "una crisis humanitaria en profundización, marcada por fallos repetidos en la red eléctrica nacional, apagones prolongados que duran muchas horas en toda la isla y una aguda escasez de combustible".

El sistema eléctrico cubano registró un déficit máximo de 1,871 MW el pasado 12 de abril, con una disponibilidad de solo 1,927 MW frente a una demanda de 3,500 MW, y los apagones llegaron a afectar hasta el 43% del país de forma simultánea.

La isla lleva tres meses consecutivos sin suministros regulares de diésel, fuel oil y gas licuado, situación agravada por la orden ejecutiva del presidente Trump del 29 de enero que bloqueó el suministro de petróleo a Cuba, y por el incendio en la refinería Nico López el 13 de febrero.

Un informe reciente señala que el apoyo sostenido de Canadá al régimen cubano asciende a 60,956,283 dólares, lo que ha generado debate sobre la naturaleza y los destinatarios reales de la cooperación canadiense con la isla.

Francisco Pichón, coordinador residente de la ONU en Cuba, describió el impacto de la crisis como sistémico y cada vez mayor, con efectos que se extienden a todos los sectores de la sociedad cubana.