Maria Corina Machado pide avanzar "sin demoras" a elecciones libres en Venezuela

Vídeos relacionados:

María Corina Machado llamó este sábado desde Madrid a "avanzar sin demora, sin excusas y sin desvíos" hacia elecciones limpias y libres en Venezuela, con el respaldo de Estados Unidos y otros aliados internacionales.

El llamado se produjo durante un multitudinario encuentro con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol de Madrid, al que se esperaba asistieran más de 200,000 personas, en el marco de una gira internacional que ha llevado a la líder opositora por varias ciudades europeas y latinoamericanas.

"Con el apoyo fundamental del gobierno de los Estados Unidos y otros aliados alrededor del mundo, avanzar sin demora, sin excusas y sin desvíos a elecciones limpias y libres donde voten todos", declaró Machado ante la multitud congregada en la capital española.

La dirigente opositora invocó las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 como fuente de legitimidad para exigir un proceso electoral con plenas garantías, en el que puedan participar todos los venezolanos, incluida la diáspora.

El contexto político que enmarca este llamado es inédito: Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses en la Operación Resolución Absoluta, en su complejo en Fort Tiuna, Caracas, y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

Tras la detención de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y firmó un acuerdo con Washington para celebrar elecciones libres antes de finales de 2026 bajo supervisión internacional.

Estados Unidos reconoció formalmente al gobierno interino el 14 de marzo de 2026, con la reapertura de su embajada en Caracas, y el secretario de Estado Marco Rubio delineó un plan de tres etapas: estabilización, recuperación y transición democrática con elecciones libres.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, había permanecido 16 meses en clandestinidad dentro de Venezuela antes de exiliarse, y desde entonces ha intensificado su agenda internacional para consolidar apoyos.

En los días previos al acto en la Puerta del Sol, la líder opositora recibió la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida el 17 de abril, y se reunió con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien la recibió con una sola palabra: "¡Valiente!".

Antes de su llegada a España, Machado fue recibida por el presidente francés Emmanuel Macron en París y mantuvo reuniones con el secretario Rubio en Washington el 28 de enero, el 31 de marzo y en una fecha reciente de abril de 2026.

El Departamento de Estado expresó el 17 de abril que espera que Machado pueda regresar a Venezuela y participar libremente en las próximas elecciones, una señal que la propia dirigente interpretó como respaldo a su candidatura.

"Como solo concebimos vivir en libertad y en Venezuela, tenemos un propósito y una meta que concluir. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer", afirmó Machado ante los miles de venezolanos reunidos en Madrid.