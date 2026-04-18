Pintan cartel en contra de "la dictadura" en céntrico parque de Playa, en La Habana

Un cartel con la frase "Abajo la dictadura" apareció pintado el pasado jueves en uno de los muros del parque José Raúl Capablanca, ubicado en calle 15 entre 44 y 46, en el municipio Playa de La Habana. El hallazgo fue documentado en video y difundido en redes sociales, donde rápidamente llamó la atención por tratarse de uno de los mensajes de protesta más directos vistos en las calles de la capital cubana en los últimos tiempos.

El hallazgo fue documentado en video por Natacha de la Torre Fariñas y su hijo David García de la Torre, quienes pasaban por el lugar por casualidad al quedar cerca de su casa. "Es la primera vez que veo esto en mi vida. Pasamos por aquí por casualidad, queda cerca de nuestra casa. Por primera vez en la vida puedo leer esto en una pared", expresó la mujer visiblemente sorprendida, en lo que describió como el barrio más tranquilo de La Habana.

El mensaje se suma a una serie de actos de protesta que han proliferado en los muros de la isla en los últimos meses. Carteles contra el régimen proliferan por toda la isla.

No es la primera vez que aparecen mensajes de este tipo en los muros habaneros. En 2022, alguien pintó "Abajo Díaz-Canel" cerca del cine Metropolitan, en un acto que también generó gran repercusión en redes sociales. La persistencia de estas expresiones en el espacio público refleja que, pese a la represión, la disidencia continúa buscando formas de hacerse visible.

El descontento ciudadano no se limita a las paredes. En las mismas fechas, un cacerolazo masivo a pocas cuadras del Comité Central sacudió el Nuevo Vedado, en una muestra del creciente hartazgo de la población ante una crisis que, según reconoció el propio Miguel Díaz-Canel, carece de combustible absolutamente para casi todo.

Las cifras de represión y protesta reflejan la magnitud de la crisis. Según datos recientes, Cuba registró 229 protestas solo en marzo, la cifra más alta desde el 11J.