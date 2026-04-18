Cubanos en apagón, pero el régimen premia a la Empresa Eléctrica de Cienfuegos

Mientras millones de cubanos soportan cortes de electricidad de hasta 25 horas diarias, el régimen entregó el pasado martes la Bandera de Colectivo Vanguardia Nacional a la Dirección Integrada de Ejecución de Proyectos de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos, en un acto celebrado en el propio parque solar Pepe Rivas, actualmente en construcción.
El galardón —el máximo reconocimiento de la emulación socialista cubana— fue entregado por Alfredo García Pérez, miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de Energías y Minas, a Marisol Viña Valdés, secretaria de la sección sindical, con la presencia de funcionarios del Partido Comunista y la Central de Trabajadores de Cuba.
El reconocimiento se justificó por la construcción de cuatro parques fotovoltaicos en la provincia: Alcalde Mayor, inaugurado el 28 de febrero de 2025; La Yuca, el 21 de mayo; Mal Tiempo, el seis de junio; y Pepe Rivas, en arranque desde enero de 2026.
Fuimos la única provincia en Cuba en ese momento en estar haciendo tres parques a la vez, destacaron los responsables del proyecto durante el acto de premiación.
Sin embargo, la realidad energética del país contradice cualquier celebración. Los apagones dejaron a más de 200,000 cubanos sin agua, agravando una crisis que se extiende por toda la isla. El déficit proyectado para el pico nocturno alcanzó 1,842 megavatios, una cifra que refleja el colapso del sistema eléctrico nacional.
Las cifras son devastadoras: la disponibilidad de apenas 1,202 megavatios frente a una demanda de 3,050 evidencia la magnitud del desastre energético que padece la población. A esto se suma que Cuba no tiene combustible para casi nada, según reconoció el propio Díaz-Canel.
La infraestructura termoeléctrica tampoco ofrece alivio: la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes lleva más de un año fuera de servicio. Mientras tanto, doce familias en el Vedado habanero acumulaban este viernes más de 100 horas sin electricidad, un símbolo del drama cotidiano que viven los cubanos.
Los expertos advierten que recuperar el sistema eléctrico cubano requeriría una inversión de 10,000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para un régimen que, en lugar de soluciones reales, prefiere repartir banderas y reconocimientos mientras la población permanece a oscuras.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Empresa Eléctrica de Cienfuegos recibió un reconocimiento?
La Empresa Eléctrica de Cienfuegos recibió la Bandera de Colectivo Vanguardia Nacional por la construcción de cuatro parques fotovoltaicos en la provincia, a pesar de la crisis energética generalizada que sufre Cuba. Este reconocimiento se otorgó en un acto oficial con la presencia de varios funcionarios del gobierno cubano.
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba está en crisis, con apagones prolongados que afectan a millones de personas. La demanda eléctrica supera significativamente la capacidad de generación disponible, lo que resulta en déficit de más de 1,800 megavatios durante los horarios pico. La falta de combustible y el deterioro de las termoeléctricas agravan la situación.
¿Qué ha hecho el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha impulsado la instalación de parques solares fotovoltaicos y ha priorizado el uso de energía para la economía, según declaraciones oficiales. Sin embargo, la incapacidad para mantener las termoeléctricas y la escasez de combustible limitan la efectividad de estas medidas. El régimen sigue culpando al embargo estadounidense por la crisis actual.
¿Cuáles son las principales causas de los apagones en Cuba?
Los apagones en Cuba son causados por la falta de mantenimiento en las termoeléctricas, la escasez de combustible y una infraestructura energética obsoleta. Además, la generación eléctrica no alcanza para satisfacer la demanda nacional, especialmente durante las horas nocturnas, cuando la energía solar no está disponible.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida cotidiana en Cuba?
La crisis energética afecta gravemente la vida cotidiana en Cuba, con cortes de electricidad que interrumpen el suministro de agua, el transporte y los servicios de salud. La población enfrenta apagones de hasta más de 30 horas, lo que agrava el malestar social y empeora las condiciones de vida en la isla.
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