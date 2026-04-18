Más 'cantos' a Fidel mientras Cuba se derrumba: Lesbia Vent inaugura exposición en presencia de Díaz-Canel

Mientras millones de cubanos sobreviven sin electricidad, sin comida y sin esperanza, el régimen inauguró el pasado jueves en el Memorial José Martí de La Habana una exposición de arte dedicada a glorificar a Fidel Castro, con el presidente Miguel Díaz-Canel y buena parte del aparato del Partido Comunista de Cuba (PCC) en primera fila.

La muestra, titulada "El canto de la Patria es nuestro canto", reúne 30 obras visuales inspiradas en textos literarios relacionados con el exdictador y "su" victoria de Playa Girón en 1961, homenaje inserto en las conmemoraciones oficiales que se están produciendo este año para mantener vivo el culto a su figura a un siglo de su nacimiento.

Vent Dumois "seleccionó fragmentos de piezas musicales, poemas y textos diversos de una treintena de autores y, luego de escribirlos de su puño y letra en igual cantidad de cartulinas, los ilustró e invitó a otros artistas del diseño y las artes visuales para que lo hicieran" refiere la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

La inauguración se medio de crisis multidimensional y devastadora para la población cubana. En marzo, un colapso total del sistema eléctrico dejó sin luz a millones de personas, en lo que expertos y ciudadanos describen como una situación peor que el Período Especial de los años 90.

Lejos de atender la emergencia humanitaria, las autoridades han destinado recursos y esfuerzo propagandístico a eventos como este. La misma lógica se vio a inicios de año, cuando el régimen organizó la Marcha de las Antorchas del 27 de enero en medio de la oscuridad que aplastaba y aplasta al país. De igual cariz fue la Parada Juvenil Antimperialista "Aquí con Fidel", desfile político que movilizó a jóvenes y niños en La Habana, con fines propagandísticos alrededor de la fecha de aniversario de la UJC y la OPJM.

El aparato estatal también ha covocado a figuras simbólicas para reforzar el relato oficial. Recientemente, un exescolta de Fidel y miembro del MININT recorrió más de 1,500 km a pie por la isla en una acción presentada como gesto de lealtad revolucionaria, ampliamente difundida por los medios oficiales.

La exposición de Vent Dumois, refiere la nota, "partió de una idea original de Marta Bonet y se articula con la campaña #ArteFiel, diseñada por la [...] UNEAC" para honrar, aparte del centenario del "Comandante en Jefe" los 65 años de la propia organización cultural. Un intento más de maquillar de poesía décadas de autoritarismo y represión.

Críticos y analistas señalan que iniciativas como esta evidencian la desconexión absoluta entre la cúpula gobernante y la realidad cotidiana de los cubanos. Como ha admitido la propia Vent Dumois, Premio Nacional de Artes Plásticas, Cuba es un país muy politizado y no está insertado en los debates culturales contemporáneos, sino atrapado en una narrativa ideológica que el poder reproduce sin cesar.