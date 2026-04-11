Exescolta de Fidel y miembro del MININT recorre a pie 1,500 kilómetros en una ruta vinculada al castrismo

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José Luis Pérez Balart, combatiente del Ministerio del Interior (MININT) y exmiembro del Cuerpo de Escolta de Fidel Castro, inició una caminata solitaria de más de 1,500 kilómetros que recorre la llamada "Ruta de Fidel después del Moncada", en el marco de las celebraciones oficiales por el centenario del nacimiento del dictador, reportó TV Santiago.
El recorrido parte desde la Granjita Siboney —punto de partida histórico del asalto al Cuartel Moncada en 1953— y el cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, y concluye en El Cacahual, mausoleo ubicado en Boyeros, La Habana, donde reposan los restos del lugarteniente general Antonio Maceo y su ayudante el capitán Francisco Gómez Toro.
Según TV Santiago la distancia total supera los 1,500 km al sumar aproximadamente 1,200 km de oriente a occidente más las visitas a sitios históricos clave de la invasión mambisa y de la ofensiva final del Ejército Rebelde.
El perfil de Pérez Balart lo sitúa de lleno dentro del aparato de seguridad del Estado cubano: además de haber sido escolta personal de Castro, cumplió misiones internacionalistas en África, trabajó en la seguridad del Gran Parque Turístico Baconao y actualmente se desempeña como profesor de la Academia de Estudios Superiores del MININT.
También es Maestro de Tai Chi y fundador del proyecto por el rescate de la verdadera "Ruta de Fidel después del Moncada", lo que convierte esta travesía en una iniciativa con respaldo institucional, aunque se presente públicamente como un desafío personal.
La caminata no incluye los 64.66 km desde Guantánamo a Santiago de Cuba, pero sí los 1,200 km de oriente a occidente y la visita a numerosos sitios históricos vinculados tanto a las guerras de independencia del siglo XIX como a la Revolución Cubana.
La Granjita Siboney fue el cuartel general desde donde 135 combatientes partieron el 26 de julio de 1953 para asaltar el Cuartel Moncada, acción que el régimen considera el inicio de la Revolución.
El Cacahual, destino final de la travesía, fue declarado Monumento Nacional el 10 de octubre de 1978 y alberga los restos de Maceo y Gómez Toro, caídos el 7 de diciembre de 1896.
La iniciativa se enmarca en el "Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz", denominación oficial que el gobierno cubano asignó a 2026 para conmemorar el nacimiento de Castro el 13 de agosto de 1926.
El régimen ha organizado una amplia campaña propagandística que incluye caravanas juveniles, actos culturales, la publicación de 23 volúmenes de Obras Escogidas de Castro y el I Coloquio Internacional "Fidel: legado y futuro", previsto del 10 al 13 de agosto de 2026 en el Palacio de Convenciones de La Habana, todo ello en medio de una profunda crisis económica que golpea a la población cubana.
Preguntas frecuentes sobre la caminata de José Luis Pérez Balart y el culto a Fidel Castro
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es José Luis Pérez Balart y cuál es el propósito de su caminata?
José Luis Pérez Balart es un exmiembro del Cuerpo de Escolta de Fidel Castro y combatiente del Ministerio del Interior (MININT). Su caminata de más de 1,500 kilómetros sigue la "Ruta de Fidel después del Moncada" y es parte de las celebraciones oficiales por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. La travesía es una iniciativa con respaldo institucional que busca rendir homenaje al legado del líder revolucionario.
¿Cuál es la "Ruta de Fidel después del Moncada" que sigue Pérez Balart?
La "Ruta de Fidel después del Moncada" es un recorrido histórico que comienza en la Granjita Siboney, lugar de partida del asalto al Cuartel Moncada en 1953, y finaliza en El Cacahual, en La Habana. La ruta cubre aproximadamente 1,200 km de oriente a occidente, visitando sitios históricos clave relacionados con la Revolución Cubana. Este recorrido honra el camino seguido por Fidel Castro tras el asalto al Moncada.
¿Cómo se enmarca esta caminata en el contexto político y social actual de Cuba?
La caminata de Pérez Balart forma parte de las actividades del "Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz". El gobierno cubano ha lanzado una amplia campaña propagandística en medio de una profunda crisis económica. El régimen busca exaltar el legado de Castro, a pesar del descontento popular debido a la escasez de alimentos, apagones y represión política.
¿Qué críticas se han generado en torno al culto a la personalidad de Fidel Castro?
El culto a la personalidad de Fidel Castro ha sido criticado por su exageración y por el uso de menores en actos políticos. A pesar de una legislación que prohíbe el uso de su imagen para monumentos y lugares públicos, el régimen continúa promoviendo su figura a través de eventos y propaganda, lo que genera rechazo y críticas tanto dentro como fuera de Cuba.
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