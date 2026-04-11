Exescolta de Fidel y miembro del MININT recorre a pie 1,500 kilómetros en una ruta vinculada al castrismo

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José Luis Pérez Balart, combatiente del Ministerio del Interior (MININT) y exmiembro del Cuerpo de Escolta de Fidel Castro, inició una caminata solitaria de más de 1,500 kilómetros que recorre la llamada "Ruta de Fidel después del Moncada", en el marco de las celebraciones oficiales por el centenario del nacimiento del dictador, reportó TV Santiago.

El recorrido parte desde la Granjita Siboney —punto de partida histórico del asalto al Cuartel Moncada en 1953— y el cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, y concluye en El Cacahual, mausoleo ubicado en Boyeros, La Habana, donde reposan los restos del lugarteniente general Antonio Maceo y su ayudante el capitán Francisco Gómez Toro.

Según TV Santiago la distancia total supera los 1,500 km al sumar aproximadamente 1,200 km de oriente a occidente más las visitas a sitios históricos clave de la invasión mambisa y de la ofensiva final del Ejército Rebelde.

El perfil de Pérez Balart lo sitúa de lleno dentro del aparato de seguridad del Estado cubano: además de haber sido escolta personal de Castro, cumplió misiones internacionalistas en África, trabajó en la seguridad del Gran Parque Turístico Baconao y actualmente se desempeña como profesor de la Academia de Estudios Superiores del MININT.

También es Maestro de Tai Chi y fundador del proyecto por el rescate de la verdadera "Ruta de Fidel después del Moncada", lo que convierte esta travesía en una iniciativa con respaldo institucional, aunque se presente públicamente como un desafío personal.

La caminata no incluye los 64.66 km desde Guantánamo a Santiago de Cuba, pero sí los 1,200 km de oriente a occidente y la visita a numerosos sitios históricos vinculados tanto a las guerras de independencia del siglo XIX como a la Revolución Cubana.

La Granjita Siboney fue el cuartel general desde donde 135 combatientes partieron el 26 de julio de 1953 para asaltar el Cuartel Moncada, acción que el régimen considera el inicio de la Revolución.

El Cacahual, destino final de la travesía, fue declarado Monumento Nacional el 10 de octubre de 1978 y alberga los restos de Maceo y Gómez Toro, caídos el 7 de diciembre de 1896.

La iniciativa se enmarca en el "Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz", denominación oficial que el gobierno cubano asignó a 2026 para conmemorar el nacimiento de Castro el 13 de agosto de 1926.

El régimen ha organizado una amplia campaña propagandística que incluye caravanas juveniles, actos culturales, la publicación de 23 volúmenes de Obras Escogidas de Castro y el I Coloquio Internacional "Fidel: legado y futuro", previsto del 10 al 13 de agosto de 2026 en el Palacio de Convenciones de La Habana, todo ello en medio de una profunda crisis económica que golpea a la población cubana.