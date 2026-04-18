En Cuba "hay un pueblo dispuesto a combatir", dice Miguel Díaz-Canel

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Miguel Díaz-Canel concedió el viernes una entrevista exclusiva a RT en el marco del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital, celebrado en La Habana, en la que aseguró que Cuba cuenta con hay un pueblo dispuesto a combatir ante cualquier agresión externa.

La declaración se produce en el contexto de una campaña sostenida de retórica combativa que el gobernante ha intensificado desde enero de 2026, cuando la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses cortó el principal suministro de petróleo a la isla y agravó la ya crítica situación económica del país.

Díaz-Canel recordó en la entrevista a los 32 militares cubanos de las FAR y el MININT que murieron en Venezuela el 3 de enero mientras defendían a Maduro, y los presentó como símbolo de la disposición combativa del pueblo cubano.

"Y si 32 combatientes cubanos cayeron en Venezuela defendiendo al presidente de esa nación, qué no serían millones de cubanos con ese mismo ejemplo, luchando por salvar la revolución y por defender el suelo cubano", afirmó.

El mandatario rechazó la comparación entre Cuba y Venezuela, argumentando que la Isla tiene una historia propia de más de seis décadas resistiendo presiones externas. "Nunca me gusta que nos comparen con las realidades de otro país, primero porque es no reconocer la historia peculiar [de su país]", señaló.

"Cuba es una nación que ha estado durante más de 60 años bloqueada, resistiendo agresiones, siempre hemos estado agredidos", expresó. "Hemos sobrevivido, hemos resistido a esas agresiones y hemos podido incluso avanzar, aunque no hemos llegado a todo lo que hemos soñado y a todo lo que hemos querido precisamente", agregó.

Sobre los cambios institucionales previstos, Díaz-Canel anunció que antes de mitad de 2026 se implementará una reducción del número de ministerios y modificaciones legales para disminuir la burocracia. "Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial, o sea, reducir burocracia", indicó, buscando estructuras "más planas y más eficientes".

Esta entrevista a RT se enmarca en una serie de apariciones internacionales del mandatario: el 7 de abril protagonizó la portada de Newsweek con el titular "WE WILL FIGHT BACK", tras su primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense desde 1959, y ha reiterado en distintos foros que Cuba no es un estado fallido, sino un estado cercado.