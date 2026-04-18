Díaz-Canel insiste en su estrategia para hacer frente a la presión de la administración Trump

Miguel Díaz-Canel concedió este fin de semana una entrevista en exclusiva a Russia Today (RT) en el marco del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital, celebrado en La Habana, para exponer lo que presentó como la "estrategia" del régimen cubano ante la presión máxima de la administración Trump.

La entrevista se produce mientras Cuba atraviesa una crisis energética devastadora: los apagones afectan de forma creciente a la población, con cortes que en algunas zonas superan las 30 horas diarias y un déficit de generación superior a 2.000 MW.

Díaz-Canel articuló seis ejes de su supuesta estrategia: descentralización económica, autonomía total a empresas estatales y municipios, mejora de relaciones entre el sector estatal y el no estatal, actualización de la ley de inversión extranjera directa, transición energética y estímulo a la producción de alimentos mediante agroecología.

Sobre la crisis energética, el mandatario afirmó que en 2025 se invirtió en más de 1.000 megavatios en parques fotovoltaicos. "El año pasado hicimos una inversión de más de 1.000 megawatts en parques fotovoltaicos que hoy están suministrando el 51% de la energía en las horas del día; si no hubiéramos tenido eso, hoy estuviéramos en una situación más compleja", declaró.

Ante la escasez de combustible, el gobernante apeló a la agroecología como solución para la producción de alimentos. "Tú me puedes decir, pero qué contradicción, ahora no tienes combustible, ahora tienes más limitaciones, pero es que hemos acudido a la agroecología", dijo, reconociendo implícitamente el cerco energético que enfrenta la isla.

Díaz-Canel también anunció un redimensionamiento del aparato estatal antes de mediados de 2026. "Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial, o sea, reducir burocracia. Buscamos mecanismos y estructuras más planas y más eficientes, más dinámicas, que permitan una gestión de gobierno más dinámica", afirmó.

El problema es que ninguno de estos ejes es nuevo. El régimen lleva desde 2023 anunciando las mismas promesas sin resultados verificables. El "Programa de Gobierno" para 2025 y los anteriores contenían compromisos prácticamente idénticos, bajo el slogan de "corregir distorsiones y reimpulsar la economía". El Centro de Estudios de la Economía Cubana calificó el modelo en abril de 2026 como "agotado y sin resortes efectivos".

Los datos contradicen el relato oficial: la economía cubana se contrajo un 5% en 2025, acumulando una caída superior al 15% desde 2020. Proyecciones externas estiman una caída adicional del 7,2% para 2026, frente al 1% de crecimiento que proyecta el propio gobierno.

La inflación oficial fue del 14,07% en 2025, con estimaciones no oficiales que sitúan el impacto en la canasta básica en hasta un 70%. El salario medio ronda los 6.000 pesos cubanos mensuales, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal.

El contexto que explica la urgencia del discurso es contundente. La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 eliminó entre 26.000 y 35.000 barriles diarios de petróleo venezolano —el 80-90% de las importaciones cubanas—. La Orden Ejecutiva 14380, firmada por Trump el 29 de enero, impuso aranceles de hasta 50% a países proveedores, forzando a México a suspender envíos.

La elección de RT como plataforma no es casual. Díaz-Canel utiliza ese canal de propaganda rusa de forma recurrente para proyectar narrativas de resistencia hacia audiencias afines, no para rendir cuentas ante los cubanos que padecen los apagones.

En mayo de 2025 calificó en ese mismo medio de "digna" la respuesta militar rusa en Ucrania. El evento de propaganda digital organizado por el propio régimen bajo el lema "Patria con Fidel", en homenaje al centenario del natalicio del dictador Fidel Castro.

Mientras Díaz-Canel repite ante las cámaras rusas sus promesas de reforma, el sistema eléctrico cubano requiere al menos 6.612 millones de dólares para recuperar su capacidad de generación, una cifra que el régimen no tiene ni perspectivas de obtener.