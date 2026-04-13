El régimen cubano culpa al embargo, pero la crisis tiene otro origen, según The Wall Street Journal

El régimen cubano es el culpable de la crisis que padece la población (Imagen de referencia)

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The Wall Street Journal publicó un artículo de opinión que desmonta la narrativa oficial del régimen cubano sobre los apagones: la columnista Mary Anastasia O'Grady, especializada en América Latina, argumenta que la crisis eléctrica no se debe al embargo estadounidense, sino a décadas de ineficiencia comunista, infraestructura obsoleta y dependencia del petróleo venezolano subsidiado.

Según el análisis, Cuba atraviesa una profunda crisis económica marcada por la escasez de divisas, lo que limita la capacidad del país para importar combustible y mantener su sistema energético.

Sectores clave como la agricultura, la industria y el turismo han sufrido un deterioro sostenido, reduciendo significativamente los ingresos del Estado y agravando el colapso estructural.

La columnista también señala que el sistema eléctrico cubano arrastra décadas de abandono e inversión insuficiente.

Expertos citados indican que la red energética requiere entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para su modernización, una cifra fuera del alcance del gobierno en las condiciones actuales.

Además, no existen soluciones a corto plazo para revertir los apagones que afectan a la población.

El artículo subraya que, pese a la narrativa oficial, Cuba tiene acceso a alimentos, medicinas y otros bienes en el mercado internacional si dispone de efectivo, lo que debilita el argumento de que el embargo sea la causa principal de la crisis.

En cambio, apunta a la mala gestión interna y al modelo económico centralizado como factores determinantes.

Asimismo, advierte que el régimen combina propaganda y represión para sostenerse en medio del deterioro económico, mientras intenta influir en la opinión pública internacional para desviar responsabilidades.

En este contexto, los apagones no serían un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de un sistema incapaz de sostener su propia infraestructura.

Sin embargo, el régimen ha insistido en que el embargo es la "causa raíz" del colapso del Sistema Eléctrico Nacional.

El canciller Bruno Rodríguez y la viceministra Tatiana Amarán repitieron esa tesis en octubre de 2025, llegando a afirmar que cinco días de embargo equivalen al costo de reparaciones de centrales clave.

Sin embargo, los datos contradicen esa versión.

Cuba importa la mayor parte de su petróleo de Venezuela, México y Rusia, no de Estados Unidos, lo que relativiza el argumento oficial sobre el embargo como causa de la escasez de combustible.

El experto en energía Jorge Piñón es categórico: "El diseño de la interconectividad del sistema de generación de las termoeléctricas es la única causa de los siete apagones totales que Cuba ha tenido en los últimos 16 meses".

Piñón señala además que las ocho plantas termoeléctricas cubanas acumulan casi 40 años de explotación intensiva sin la recapitalización necesaria, y que el petróleo crudo nacional, con alto contenido de azufre y vanadio, provoca corrosión acelerada en los componentes, generando un círculo vicioso de averías constantes.

El colapso del suministro externo agravó una base ya deteriorada. Cuba necesita aproximadamente 110,000 barriles de petróleo diarios pero solo produce unos 40,000, debiendo importar los dos tercios restantes.

La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 interrumpió entre 25,000 y 30,000 barriles diarios provenientes de Venezuela, que representaban dos tercios de las importaciones cubanas. México también detuvo sus ventas por temor a represalias de Washington.

El déficit de generación ha superado los 1,900 MW en horarios pico, con apagones de hasta 20 y 24 horas diarias afectando a los 11 millones de habitantes de la isla.

El propio gobierno cubano admitió en marzo de 2026 que aún no sabía con certeza qué causó el apagón total más reciente.

El viceministro Argelio Jesús Abad Vigoa reconoció el colapso de la generación distribuida tras tres meses sin suministros de combustible, una admisión que contradice la narrativa del embargo como explicación suficiente.

La crisis ha detonado una ola de protestas sin precedentes recientes: más de 1,200 manifestaciones registradas desde enero de 2026, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, reportó Infobae.

El 15 de marzo, en Morón, Ciego de Ávila, manifestantes incendiaron la sede del Partido Comunista durante protestas por los apagones.

El déficit estimado para nueva capacidad generadora asciende a al menos 6,612 millones de dólares, una cifra que ilustra la magnitud del abandono estructural de la infraestructura energética cubana tras 67 años de dictadura.

Como señaló El País en octubre de 2024, "no habrá cambio en el sector eléctrico sin cambio de modelo económico", una conclusión que apunta directamente al sistema político como origen de la crisis, no a las sanciones externas.