Escritora Daína Chaviano revela su sueño secreto si Cuba cambia: "¡cazar fantasmas!"

Chaviano tiene localizado un lugar donde, se dice, todavía se oyen batallas de mambises

La escritora cubana Daína Chaviano confesó este domingo un deseo que nunca había hecho público y es que si Cuba cambia, quiere recorrer la isla cazando fantasmas en lugares donde se libraron batallas históricas.

"Nunca lo he dicho, pero una de las cosas que quiero hacer en Cuba es ir a hacer caza de fantasmas", reveló en entrevista exclusiva con CiberCuba la escritora quien reside en Miami desde 1991 y es autora del ciclo literario La Habana Oculta, una saga que mezcla historia cubana, espiritismo y fenómenos paranormales.

La autora de El abrevadero de los dinosaurios (1990) explicó que tiene localizado un lugar específico donde, según se dice, todavía se oyen batallas de mambises.

"Hay muchos lugares que aquí me enteré que están embrujados. Cuando digo embrujados es que se oyen voces... ahí tengo localizado un lugar donde se oyen batallas de mambises. Todavía se oye", explicó.

Chaviano sustenta su interés en una teoría paranormal, la cual indica que "cuando ha habido en algún sitio un suceso con mucha sangre, a veces queda como una grabación de la historia que se repite y se repite y se repite".

"Me gustaría hacerlo en esos lugares donde hubo batallas históricas y que sé o se dice que hay todavía ese mecanismo de reproducción de los fantasmas", añadió.

La caza de fantasmas no es el único plan que la escritora guarda para el día en que la dictadura caiga. "Si aquello cambiara... sería tan fácil. Los ferries que había, en dos o tres horas estoy en La Habana. Puedo presentar un libro allí, puedo reunirme con amigos que dejé de ver hace tiempo", dijo, recordando la época en que había tres o cuatro vuelos diarios entre Miami y La Habana.

Chaviano también quiere explorar partes de Cuba que descubrió desde el exilio pero nunca pudo visitar en persona.

Las confesiones se producen en un momento de máxima tensión política. La escritora, que abandonó la isla al inicio de la década de 1990, fue categórica al comparar aquella crisis con la actual. "No está igual, está peor todavía", aseguró.

Asimismo lamentó que la población cubana ha regresado a cocinar con carbón, algo que según ella no ocurrió ni durante el Período Especial, y afirmó que "si Cuba no fuera una isla, ya el país habría vaciado".

Sobre la posibilidad de un cambio político, Chaviano fue directa: "No creo que pueda venir desde dentro de la isla".

Al respecto, usó un refrán para ilustrar su postura. "A las dictaduras hay que pegarle fuego como al macao... porque si no, no se van, no se van por sí mismas."

La escritora expresó esperanza en un escenario similar al que vivió Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro en enero.

"Ojalá fuera algo al estilo Venezuela, que es lo que estamos esperando", deseó.

Esta semana se presenta en Miami una reedición de lujo de su novela El hombre, la hembra y el hambre (1998), obra que retrató el Período Especial y que hoy resuena con una actualidad dolorosa.

"Estamos todos en vilo, los que vivimos fuera y los que están adentro de la isla también", concluyó Chaviano.