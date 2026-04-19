Estallido de críticas en redes tras frase de Díaz-Canel: “¿Vencer con hambre?”

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La publicación de una nota de CiberCuba sobre la propaganda del régimen desató una avalancha de reacciones en Facebook que reflejaron, con crudeza, el estado de ánimo de muchos cubanos dentro y fuera de la isla.

En cuestión de minutos, el post se llenó de comentarios que oscilaron entre la indignación, la burla y el cansancio acumulado tras años de crisis. “'Siempre vamos a vencer'… aunque no haya qué comer” tituló el medio para recoger las palabras expresadas este sábado por Miguel Díaz-Canel ante integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

El tono predominante fue de rechazo frontal. Para una gran parte de los usuarios, la retórica del gobernante no solo resulta desconectada de la realidad, sino también ofensiva.

“Eso es un chiste”, escribió un usuario, marcando una línea que se repetiría decenas de veces. Otros fueron más directos: “El chiste del día”, “Qué meme más bonito” o “Da risa”, comentarios que evidencian cómo el discurso oficial es percibido cada vez más como algo caricaturesco.

Sin embargo, detrás del humor hay un trasfondo de molestia profunda. Numerosos comentarios apuntaron a lo que consideraron una contradicción evidente entre el discurso político y las condiciones de vida en Cuba.

“No hay qué comer para el pueblo, pero ellos comen en los mejores lugares”, resumió un internauta. Otro comentario, corregido en su redacción, insistía: “Con la barriga llena sí, pero con el hambre de 67 años de régimen es muy difícil”.

La idea de que la dirigencia vive en condiciones privilegiadas mientras el ciudadano común enfrenta escasez fue uno de los ejes más repetidos. “Ellos sí tienen que comer; el pueblo no”, se repitió casi como un estribillo a lo largo de cientos de intervenciones.

En ese mismo sentido, otro usuario cuestionó: “¿Cómo se puede vencer sin comida, sin luz y sin medicinas? Eso no tiene sentido”.

También abundaron los mensajes que pusieron en duda la viabilidad misma del discurso oficial. “Sin comer no hay fuerza para luchar”, escribió un comentarista, mientras otro añadió: “Si no comes, no puedes vivir; mucho menos vencer”.

Entre las respuestas, algunos usuarios ofrecieron reflexiones más amplias sobre el concepto de “victoria” que promueve el discurso oficial. Uno de los comentarios más compartidos señaló: “¿Vencer a quién? ¿Al hambre, a los apagones, a la falta de medicinas? Porque hasta ahora el único que está vencido es el pueblo”.

La frustración también se expresó en forma de preguntas retóricas: “¿Hasta cuándo este hombre va a seguir diciendo lo mismo?”, “¿Quién puede creer en eso?”, “¿De verdad dijo eso?”. Estas dudas reflejaron no solo incredulidad, sino también una ruptura en la confianza hacia las figuras del poder.

Otro elemento recurrente fue la referencia a las condiciones cotidianas: apagones, falta de alimentos, escasez de medicamentos y dificultades para acceder a productos básicos. “Sin comida, sin agua, sin corriente eléctrica, ¿con qué fuerzas se va a vencer?”, preguntó un usuario. Otro agregó: “El pueblo está debilitado porque no hay alimentos; no se puede tapar el sol con un dedo”.

En medio de este panorama, algunos comentarios también apuntaron al desgaste del lenguaje político tradicional. “Puro bla, bla, bla”, escribió un internauta, mientras otro resumía: “Consignas vacías sin soluciones”.

El uso del sarcasmo fue otra constante. “Venceremos en ayunas”, ironizó un usuario, mientras otro escribía: “Hasta la hambruna siempre”, en clara alusión a consignas históricas.

También hubo espacio para comentarios más emocionales, que reflejaron agotamiento y desesperanza. “No puedo con esto”, “Qué tristeza”, “Es demasiado lo que uno tiene que escuchar”, fueron algunas de las expresiones recogidas. En varios casos, se mencionó el impacto en niños y ancianos, subrayando la dimensión humana de la crisis.

Muchos comentarios coincidieron en señalar que el problema no es solo económico, sino también comunicativo. “No es solo la falta de comida, es la falta de respeto”, resumía un usuario.

En conjunto, la reacción en redes sociales a la publicación de CiberCuba funcionó como un termómetro del clima social. Lejos de generar movilización o respaldo, la consigna “siempre vamos a vencer” pareció provocar el efecto contrario: incredulidad, rechazo y, en muchos casos, burla.

Lo ocurrido confirma una tendencia que se viene consolidando en los últimos años: el espacio digital se ha convertido en un canal donde los cubanos expresan sin filtros su malestar, cuestionan el discurso oficial y comparten experiencias que contrastan con la narrativa institucional.

Más allá del tono de los comentarios, lo que emerge con claridad es una demanda implícita: soluciones concretas frente a problemas cotidianos. Mientras esa brecha persista, frases como la que originó la polémica seguirán generando reacciones similares.

La publicación, en definitiva, no solo provocó interacción (casi mil comentarios en cuestión de minutos); dejó al descubierto una realidad incómoda para el poder: cada vez más ciudadanos no solo dudan del discurso oficial, sino que lo confrontan abiertamente.