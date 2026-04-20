República Dominicana se consolida como potencia arrocera y Cuba en crisis alimentaria

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Mientras República Dominicana celebra convertirse en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica, Cuba atraviesa el colapso más severo de su historia arrocera, incapaz de producir ni uno de cada nueve platos de arroz que consume su población.
De acuerdo con Diario Libre, el presidente dominicano Luis Abinader encabezó este domingo en Bonao el inicio de la cosecha arrocera 2026, junto al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, en un acto que marcó un hito regional para el país.
Espaillat afirmó que República Dominicana supera de manera conjunta la producción total del Caribe y Centroamérica, y que el país cuenta actualmente con más de cinco millones de quintales de arroz en inventario, sin incluir la producción en curso, lo que garantiza el abastecimiento del mercado nacional.
En 2025, la producción dominicana alcanzó 14.78 millones de quintales, equivalentes a más de un millón de toneladas métricas, y al cierre de marzo de 2026 ya se habían sembrado 1.4 millones de tareas con rendimientos superiores a 5.44 quintales de arroz blanco por tarea en las primeras áreas cosechadas.
El modelo dominicano combina mecanización agrícola, uso de drones, nivelación satelital de terrenos, siembra mecanizada y una nueva variedad de arroz desarrollada tras más de una década de investigación, con mayor rendimiento de granos enteros y resistencia a malezas. Para apoyar el sector, Banreservas destinó RD$12,000 millones a una tasa preferencial para la pignoración del grano.
En contraste, la producción arrocera cubana colapsó desde 304,000 toneladas en 2018 hasta niveles mínimos históricos, mientras la demanda interna sigue sin poder ser cubierta por la agricultura nacional. Esta caída ha reducido la disponibilidad de arroz en la isla un 41.5% desde 2005.
La crisis se refleja en el día a día de los cubanos: en Las Tunas, en febrero de 2026, no había arroz disponible para la población, una situación que se repite en distintas provincias del país.
Las soluciones ensayadas por el gobierno cubano tampoco han dado frutos. Las donaciones recibidas de China terminaron en el mercado negro, lejos de llegar a las familias que más las necesitaban. Mientras tanto, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba podría autoabastecerse de arroz en poco tiempo gracias a la cooperación con países aliados, una promesa que contrasta con la realidad sobre el terreno.
Los proyectos de colaboración agrícola también han tropezado con obstáculos internos: una empresa reportó fondos congelados en mayo de 2025, frenando iniciativas de siembra impulsadas junto a Vietnam en Pinar del Río.
"El arroz no solo es un cultivo, es estabilidad, seguridad alimentaria y garantía de tranquilidad para el pueblo dominicano", resumió el ministro Espaillat, en una frase que, por contraste, describe exactamente lo que Cuba ha perdido.
Preguntas Frecuentes sobre la Producción de Arroz en República Dominicana y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué República Dominicana se ha consolidado como potencia arrocera en la región?
República Dominicana ha logrado convertirse en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica gracias a un modelo agrícola que combina la mecanización, el uso de tecnología avanzada como drones y nivelación satelital, junto con el desarrollo de nuevas variedades de arroz. Además, el apoyo financiero de entidades como Banreservas ha sido crucial para impulsar la producción y asegurar el abastecimiento del mercado nacional.
¿Cuál es la situación actual de la producción de arroz en Cuba?
La producción de arroz en Cuba está en un estado crítico, incapaz de satisfacer ni siquiera una fracción de la demanda interna. La producción ha caído a niveles históricos mínimos, y las soluciones del gobierno, como las donaciones de arroz de China, no han resuelto la crisis. La dependencia de las importaciones y la falta de insumos han afectado gravemente al sector agrícola cubano.
¿Qué promesas ha hecho el gobierno cubano sobre el autoabastecimiento de arroz?
El presidente Miguel Díaz-Canel ha prometido que Cuba podría lograr el autoabastecimiento de arroz en poco tiempo mediante la cooperación con países como Vietnam. Sin embargo, estas promesas contrastan con la realidad en la isla, donde la producción sigue siendo insuficiente y la mayoría del arroz consumido es importado.
¿Cómo ha afectado la crisis alimentaria a los cubanos en su día a día?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a una escasez crónica de arroz, lo que obliga a muchas familias a depender del mercado negro o de importaciones para acceder a este alimento básico. Los precios han aumentado drásticamente, y el acceso a productos de primera necesidad se ha vuelto cada vez más difícil para la población.
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