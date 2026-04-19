Cubana denuncia que paquete enviado por Cubamax llegó con menos peso y artículos faltantes

La caja llegó sellada, pero al abrirla descubrieron que el nailon del fondo estaba rajado y faltaban artículos

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Una cubana denunció este sábado en redes sociales que un paquete enviado a través de la agencia Cubamax llegó con menos peso y artículos faltantes, mientras el servicio de atención al cliente evitó responder a sus reclamos, en un caso que volvió a desatar críticas contra los servicios de paquetería vinculados con envíos a Cuba.

De acuerdo con la usuaria LaSai Dela Vida, el 16 de abril recibió un mensaje de la agencia informándole que el paquete estaba en camino para ser entregado.

La mujer explicó que ya había tenido una experiencia incómoda con la misma empresa, cuando un repartidor se presentó en su vivienda a las 10 de la noche, en medio de un apagón, acompañado por su hijo y alegando que “se había complicado”.

Captura de Facebook/LaSai Dela Vida

En esta ocasión, el paquete fue recibido por una vecina a petición de la destinataria, debido a los frecuentes cortes de electricidad y problemas de cobertura telefónica en la zona.

La caja llegó aparentemente sellada, pero al abrirla descubrieron que el nailon del fondo estaba rajado y que faltaban varios artículos.

De acuerdo con la denuncia, el paquete había sido enviado con un peso de 20 libras y fue entregado con 17,34 libras, una diferencia que levantó sospechas de manipulación durante el proceso de transporte o entrega.

Cuando intentaron reclamar a la agencia, la persona que realizó el envío acudió a la sucursal desde donde despachó el paquete y luego a la oficina principal donde, según el testimonio, le indicaron que la pérdida podría deberse a quienes recibieron el bulto, es decir, la vecina o el propio hijo de la destinataria.

“¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero roban”, escribió la denunciante, quien también afirmó que el número de atención al cliente en Cuba dejó de responderle tras su primer intento de contacto.

La publicación generó una ola de comentarios con experiencias similares. La propia denunciante relató que una vecina suya recibió un teléfono enviado dentro de una caja, pero el repartidor inicialmente aseguró que ese paquete no existía. Según contó, la caja apareció después de que la familia reclamara.

Otros usuarios también relataron pérdidas o irregularidades en entregas. Una mujer afirmó que le desapareció un paquete de chocolates de unas 15 libras, mientras otro internauta aseguró que en su caso faltó uno de los dos teléfonos enviados desde el extranjero.

“Es robo a mano armada”, escribió un comentarista, mientras otro criticó el comportamiento de los mensajeros que, según dijo, se presentan sin previo aviso y pretenden dejar los paquetes con cualquier vecino.

Las denuncias se producen en un contexto en el que el régimen cubano autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a operar en la isla como transmisora de dinero, mediante la Resolución 135/2025 del Banco Central de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial.

La disposición permite a la empresa canalizar fondos a través de instituciones financieras cubanas y entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios dentro del país, bajo supervisión del sistema estatal.

Sin embargo, el funcionamiento real del servicio ha generado interrogantes entre los usuarios, ya que la resolución no precisa aspectos clave como tarifas, comisiones, límites por transacción ni plazos de entrega.

Mientras tanto, las quejas sobre envíos, pérdidas de mercancía y mala atención continúan acumulándose en redes sociales, reflejando la creciente desconfianza de los cubanos hacia los sistemas de paquetería que gestionan los bienes enviados con esfuerzo desde el exterior.