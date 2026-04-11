Santuario de El Cobre recupera más vitrales tras daños por huracán en el oriente de Cuba

Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre recupera más vitrales

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El Arzobispado de Santiago de Cuba anunció esta Pascua que los vitrales superiores del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre han sido colocados nuevamente, menos de cinco meses después de que el huracán Melissa los destruyera en octubre de 2025.

"Hoy podemos decir que la Pascua nos dio un regalo", escribió el Arzobispado en sus redes sociales, al informar que vitraleros camagüeyanos regresaron al templo "con su arte para dejar bien colocados los vitrales superiores del templo".

Los responsables del trabajo son David y Damián Sánchez Prieto, del Estudio-Taller Daluz de Camagüey, quienes ejecutaron la restauración en condiciones muy difíciles.

"El trabajo fuerte, duro, difícil con pocas horas de servicio eléctrico. Difícil para las transportaciones", reconoció el Arzobispado, que felicitó a estos maestros por su empeño ante la adversidad.

El huracán Melissa, de categoría tres con vientos superiores a 200 kilómetros por hora, impactó el oriente de Cuba el 29 de octubre de 2025 y causó daños en más del 80% de los vitrales del santuario.

El mayor golpe se concentró en la Casa de la Madre, cuyas vidrieras y carpintería habían sido restauradas en su totalidad apenas antes del paso del ciclón.

"Después del paso del Huracán Melissa por la zona Oriental de Cuba, el panorama del Santuario de la Virgen de la Caridad en El Cobre era realmente triste", describió el Arzobispado.

Además de los vitrales, el huracán derribó un ángel de mármol que custodiaba la entrada trasera del templo y causó daños estructurales con paredes con humedad y ventanas rotas.

La recuperación del santuario ha sido un proceso gradual que ha involucrado a múltiples actores dentro y fuera de Cuba.

En febrero de 2026, la Oficina del Historiador de La Habana y el escultor José Duverger Aliaga concluyeron la restauración del ángel de mármol derribado por el ciclón.

Ese mismo mes, jóvenes de la Escuela Taller de Santiago de Cuba repararon el techo del segundo piso, y en marzo se recuperó la iluminación de la escalinata de acceso al templo.

El Estudio-Taller Daluz ya tenía experiencia en este santuario: en marzo de 2025 había concluido la reposición de dos vitrales destruidos por el huracán Sandy en 2012, gracias a donaciones de devotos cubanos residentes en Estados Unidos.

"De nuevo, tocaba levantarse con valentía y volver a empezar. Muchas manos generosas se tendieron nuevamente, dentro y fuera de Cuba", señaló el Arzobispado.

La Arquidiócesis de Miami también aportó ayuda humanitaria para alimentos y para la restauración del santuario tras el paso de Melissa.

El principal centro de peregrinación de Cuba, inaugurado el 8 de septiembre de 1927 y elevado a Basílica Menor por el Papa Pablo VI en 1977, recibe más de 500 visitantes diarios en condiciones normales.

Quedan pendientes los vitrales inferiores del templo, cuya restauración está a cargo de profesionales de la Oficina del Historiador de La Habana.