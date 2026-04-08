Logran salvar imagen de la Virgen en Santiago de Cuba tras operativo lleno de tensión

Sanvan famosa virgen de la Iglesia de Los Desamparados, en Santiago de Cuba

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La brigada de mantenimiento constructivo del Arzobispado de Santiago de Cuba logró desmontar y poner a salvo una valiosa imagen del Inmaculado Corazón de María, tallada en mármol de Carrara, que se encontraba en peligro de caída en la entrada de la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, en la calle San Fernando, en el tramo conocido como la "loma de los Desamparados".

El operativo, descrito por el Arzobispado como "una tarea de amor", estuvo marcado por momentos de alta tensión.

Nadie había calculado el enorme peso de la escultura de mármol, lo que obligó a cambiar sobre la marcha la estrategia prevista.

Según relató Mercedes Ferrera Angelo en la publicación oficial del Arzobispado: "Hubo momentos de tensión, también de alboroto porque todos querían opinar y hacer un plan de emergencia".

La situación de riesgo se originó tras el paso del huracán Melissa en octubre de 2025, que provocó el derrumbe parcial del muro de la iglesia que da a la calle Virgen.

El artista Rubén Ajá Garí había alertado públicamente días antes del operativo: "La imagen de la Virgen está en peligro, a punto de caer al vacío, después del derrumbe del muro, provocado por el huracán Melissa, quedó hueca su base y cimentación, quedando en el borde a más de 10 metros de altura, que la separan de la Calle Virgen del Barrio El Tivoli".

Ajá Garí calificó la pieza de "símbolo importante de la ciudad" y pidió a sus seguidores visibilizar la situación para evitar su pérdida, algo que contribuyó a movilizar la atención de la comunidad hacia el peligro que corría la escultura.

Durante el operativo del martes, los hombres de la brigada resultaron insuficientes para mover la pesada imagen de mármol.

Vecinos del barrio, movilizados por Alexander Pi, acudieron en auxilio.

"De vuelta a la calma, con la ayuda de algunos vecinos, porque los hombres de la brigada resultaron pocos, se cambió la estrategia y finalmente se logró el objetivo: mover la imagen", escribió Ferrera Angelo.

La escultura fue trasladada a la Biblioteca del Seminario, un local cercano y a nivel similar del terreno, con daños mínimos.

La imagen tiene un origen patrimonial significativo para Santiago de Cuba. Originalmente perteneció al Convento San José de las Siervas de María, ubicado en la calle San Jerónimo, frente al Arzobispado, edificio que hoy alberga la Facultad de Estomatología.

Fue encargada y costeada con donaciones de familias santiagueras, y tras ser rescatada de su lugar de origen fue instalada en la entrada de la Iglesia de los Desamparados, donde su blancura contrasta con el azul de la bahía santiaguera.

El episodio se enmarca en el amplio rastro de destrucción que dejó el huracán Melissa, que tocó tierra el 29 de octubre de 2025 como categoría tres, con vientos de hasta 195 km/h, por la costa sur de Santiago de Cuba, cerca de Chivirico.

El ciclón afectó 137,000 viviendas en Cuba y causó daños masivos en el patrimonio religioso de la región.

El Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre sufrió la destrucción de más del 80% de sus vitrales y la caída de una estatua de ángel de mármol, que fue restaurada hacia febrero de 2026 por el escultor José Duverger Aliaga.

El Arzobispado anunció que la imagen del Inmaculado Corazón de María volverá a su lugar en cuanto esté listo el nuevo pedestal.

"En los próximos días, una vez terminado el nuevo pedestal, quedará nuevamente en alto la imagen para recibir a todos los que se acerquen, escuchar sus súplicas, oraciones, recibir las flores que le ofrecen y mostrar su corazón amoroso a todos sus hijos", concluyó Ferrera Angelo.