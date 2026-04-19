Desaparece niño de doce años en Santiago de Cuba y familia pide ayuda para encontrarlo

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La desaparición de un menor de 12 años mantiene en alerta a su familia y vecinos en Santiago de Cuba, luego de que el niño abandonara su vivienda el viernes 17 de abril en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

El menor fue identificado como Raimiel Salazar Cobas. Según relató su madre, Katerine Cobas Olivares, el niño salió de la vivienda ubicada en el edificio S42, apartamento 6, en Micro 7, del distrito José Martí, alrededor de las dos de la tarde, informó a través de su perfil de Facebook el periodista Cuscó Tarradell.

La mujer explicó que en ese momento había salido brevemente a buscar medicamentos tras una reciente operación, mientras un tío del menor permanecía dormido dentro del hogar. Durante ese lapso el niño abandonó la vivienda sin avisar.

Captura de Facebook/Cuscó Tarradell Siempre Contigo

De acuerdo con la información difundida, Raimiel llevaba consigo una mochila, lo que podría permitirle cambiarse de ropa y dificultar su identificación. El menor mide aproximadamente 1,20 metros de estatura y cursa estudios en la Escuela Especial José Manuel Isla, en Santiago de Cuba.

La familia presume que el niño pudo dirigirse inicialmente a la casa de su padre, situada en Camino de la Isla 593, en Plan Novoa, cerca de la secundaria de Micro 8, dentro del mismo distrito.

Sin embargo, el padre aseguró que el menor acudió a su vivienda en dos ocasiones y que en la segunda le indicó que regresara con su madre.

Imagen: Facebook/Cuscó Tarradell Siempre Contigo

Según explicó la progenitora, Raimiel tiene antecedentes de abandonar el hogar o el centro escolar y dirigirse hacia la vivienda paterna.

La denuncia oficial por desaparición fue presentada el sábado 18 de abril a las 2:00 pm en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria ubicada en Micro 9, en el distrito José Martí, donde se abrió un expediente de investigación para localizar al menor.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido ningún comunicado oficial sobre el caso.

Este reporte ocurre apenas días después de otro caso similar en Santiago de Cuba, cuando se informó sobre la desaparición de Enzo Larduet Rivera, un niño de 11 años con trastorno del espectro autista que desapareció en el reparto Sorribe y fue encontrado sano y salvo menos de 24 horas después, lo que mantiene la esperanza de un desenlace favorable para la familia de Raimiel.

Familiares y allegados han solicitado la colaboración de la población para obtener cualquier información que permita localizar al menor y garantizar su regreso seguro a casa. La madre pidió que cualquier persona que tenga datos sobre su paradero se comunique de inmediato al teléfono 51546984.

Santiago de Cuba acumula varios casos similares en los últimos meses. En noviembre de 2025, el niño Yordan Corrales Ricardo, de cinco años, estuvo desaparecido más de una semana antes de ser encontrado sano en el municipio de Songo-La Maya, también gracias a la presión sostenida en redes sociales.

En días recientes, en la provincia de Guantánamo, el niño Gael de Jesús Leyva, de dos años, desapareció en la comunidad Los Cerezo, municipio de Imías, y fue hallado con vida tras una búsqueda coordinada por el Grupo Municipal de Operaciones y Socorro, la Cruz Roja y vecinos voluntarios.

Cuba carece de un sistema oficial de alerta rápida equivalente a la Alerta Ámbar, lo que obliga a las familias a depender de Facebook como principal herramienta de búsqueda. Activistas han documentado que "publicar, compartir y sostener la presión pública" en redes es el único mecanismo real de movilización disponible para las familias cubanas en estos casos.

La ausencia de protocolos oficiales efectivos tiene consecuencias graves. Un caso doloroso es el de Lali Paola Moliner Bosa, una niña de tres años desaparecida el 25 de febrero de 2024 en el reparto Bahía, La Habana del Este, que al cumplirse dos años de su desaparición seguía sin aparecer.

Su tía, Valia Zaldívar Salazar, denunció el abandono institucional con palabras que resumen la desesperación de muchas familias cubanas: "sentirnos olvidados por parte de las autoridades que aún no tienen ninguna respuesta".