Apareció el niño que llevaba más de una semana desaparecido en Santiago de Cuba: Está sano y en casa

El niño santiaguero Yordan Corrales Ricardo, de cinco años, cuya desaparición había generado gran alarma durante los últimos días, ya está en casa y se encuentra bien.

La noticia fue confirmada en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien informó que el menor regresó con su madre y sus hermanos, poniendo fin a días de angustia para la familia y la comunidad.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre cómo ocurrió exactamente la reaparición del niño ni sobre la responsabilidad de los adultos implicados en su ausencia.

Lo que se conoce hasta ahora proviene únicamente de comentarios dejados por usuarios en redes sociales.

Según Mayeta Labrada, la madre -quien vivió días de intensa preocupación tras perder contacto con el menor, luego de dejarlo al cuidado de una mujer cercana a su familia- agradeció la solidaridad de quienes compartieron la denuncia.

La publicación inicial, que se volvió viral, había sido el único mecanismo de presión para mantener el caso visible.

¿Dónde estaba Yordan?

En los comentarios del propio post, la usuaria Taimi Pacao aseguró haber sido quien encontró al niño, que “andaba con la mujer del tío”.

“Lo llevé para la Policía y ya está con su mamá”, reveló.

Según su versión, “El problema es que la muchacha iba para un lugar y fue para otro”.

Taimi reveló que los encontró “por Mijaíl adentro”, una localidad ubicada en el municipio de Songo-La Maya.

Otra voz en la misma publicación aportó una versión diferente.

José Ángel Dupuy, quien se identificó como primo de la mujer que tenía el niño en su poder, recalcó que la madre de Yordan le había dado permiso para que ella se lo llevara y que siempre estuvo buen cuidado.

Ella “no es loca de llevarse un niño sin permiso”, sostuvo, y reveló que la joven “está detenida”.

Una historia que había encendido alarmas

La desaparición de Yordan se había hecho pública cuando la madre, enferma y sola con dos hijos más, buscó ayuda a través de redes sociales tras una semana sin noticias del pequeño.

Según su testimonio, la mujer que se lo llevó -pareja de su hermano- lo hizo para protegerlo y evitar que se contagiara del virus que padece su mamá.

Pero al parecer, lo trasladó entre varios repartos de Santiago de Cuba y luego hacia Songo La Maya, después de lo cual la familia dejó de tener información.

La madre afirmó en su momento que, al acudir a la Policía, no se activó ningún protocolo de búsqueda y que le solicitaron denunciar a su propio hermano, sin que se iniciaran investigaciones inmediatas.

Desesperada, publicó teléfonos de contacto y pidió ayuda ciudadana para obtener cualquier pista.

Este caso se suma a otros episodios recientes en los que las familias han debido suplir la falta de respuesta institucional utilizando las redes sociales como principal herramienta de búsqueda.

Lo importante: el niño está a salvo

La confirmación de que Yordan está sano y de regreso con su madre es el dato esencial.

El alivio expresado por la familia y por los vecinos refleja el enorme temor vivido durante los días previos y la fuerza de una comunidad que, una vez más, tuvo que apoyarse en sí misma para lograr un desenlace favorable.

Lo que aún queda pendiente es esclarecer lo sucedido. Pero hoy, al menos, un niño está seguro en su hogar. Y esa es la mejor noticia.