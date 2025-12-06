Familia pide ayuda para encontrar a abuela desaparecida en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Familiares de Engracia Martínez Peña, una anciana desaparecida en Santiago de Cuba, pidieron ayuda para dar con su paradero.
La mujer, de 85 años, padece Alzheimer y presenta un estado mental vulnerable, informó en Facebook el periodista Yosmany Mayeta Labrada.
Martínez Peña está desaparecida desde el jueves tras comunicar a su esposo que viajaría a Granma para visitar a un hermano.
Engracia salió de su vivienda, vivienda, ubicada en el edificio Cobany #29, entre Anacaona y Mambí, en el reparto Santa Bárbara, Terraza Vista Alegre.
Tras contactar a ese familiar, su esposo confirmó “que ella nunca llegó al destino, lo que incrementa la preocupación ante la posibilidad de que se encuentre desorientada debido a su condición médica. Su nieto, su esposo y su hija, están profundamente angustiados por la falta de noticias”, explicó Mayeta.
Cualquiera con información de la anciana puede llamar al 53 59785043, número de contacto de Yadira Abdala.
“Cada minuto es crucial, especialmente tratándose de una persona en situación de vulnerabilidad”, alertó Mayeta.
Muchos comentaristas al post de Mayeta cuestionaron la sensatez de dejar viajar sola a la anciana, teniendo en cuenta su condición médica.
El caso se suma a la creciente lista de reportes de personas desaparecidas en Cuba, en su mayoría adultos mayores y mujeres.
La pasada semana, familiares del anciano Balbino Braulio Lombillo Contreras, de 87 años, que está desaparecido desde el 2 de noviembre de 2025 en La Coronela, La Lisa (La Habana), pidieron ayuda para encontrarlo.
Preguntas frecuentes sobre desapariciones de adultos mayores en Cuba
¿Por qué la familia de Engracia Martínez Peña está preocupada por su desaparición?
Engracia Martínez Peña, de 85 años, padece Alzheimer y se encuentra en una condición mental vulnerable. Su familia está profundamente preocupada porque no llegó a su destino en Granma y podría estar desorientada. Cada minuto es crucial debido a su estado de salud y vulnerabilidad.
¿Cómo pueden ayudar los ciudadanos en la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba?
Los ciudadanos pueden ayudar compartiendo información en redes sociales, contactando a las familias a los números proporcionados y difundiendo alertas de desapariciones. En el caso de Engracia Martínez Peña, se puede llamar al 53 59785043 si se tiene información sobre su paradero. La solidaridad ciudadana es vital ante la falta de protocolos institucionales efectivos en Cuba.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en la principal herramienta para buscar personas desaparecidas en Cuba. Ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades, las familias recurren a estas plataformas para difundir fotos, descripciones y alertas, esperando que la información llegue a más personas y alguien pueda colaborar en la búsqueda.
¿Cuáles son los desafíos en la búsqueda de adultos mayores desaparecidos en Cuba?
El principal desafío es la ausencia de protocolos de búsqueda efectivos por parte de las autoridades. Las familias deben asumir la responsabilidad de la búsqueda debido a la falta de apoyo institucional. Además, muchas personas mayores desaparecen sin dejar rastro, lo que incrementa la dificultad de encontrarlas sin un sistema de alerta rápida.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.