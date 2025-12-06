Familia pide ayuda para encontrar a abuela desaparecida en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Familiares de Engracia Martínez Peña, una anciana desaparecida en Santiago de Cuba, pidieron ayuda para dar con su paradero.

La mujer, de 85 años, padece Alzheimer y presenta un estado mental vulnerable, informó en Facebook el periodista Yosmany Mayeta Labrada.

Martínez Peña está desaparecida desde el jueves tras comunicar a su esposo que viajaría a Granma para visitar a un hermano.

Engracia salió de su vivienda, vivienda, ubicada en el edificio Cobany #29, entre Anacaona y Mambí, en el reparto Santa Bárbara, Terraza Vista Alegre.

Tras contactar a ese familiar, su esposo confirmó “que ella nunca llegó al destino, lo que incrementa la preocupación ante la posibilidad de que se encuentre desorientada debido a su condición médica. Su nieto, su esposo y su hija, están profundamente angustiados por la falta de noticias”, explicó Mayeta.

Cualquiera con información de la anciana puede llamar al 53 59785043, número de contacto de Yadira Abdala.

“Cada minuto es crucial, especialmente tratándose de una persona en situación de vulnerabilidad”, alertó Mayeta.

Muchos comentaristas al post de Mayeta cuestionaron la sensatez de dejar viajar sola a la anciana, teniendo en cuenta su condición médica.

El caso se suma a la creciente lista de reportes de personas desaparecidas en Cuba, en su mayoría adultos mayores y mujeres.

La pasada semana, familiares del anciano Balbino Braulio Lombillo Contreras, de 87 años, que está desaparecido desde el 2 de noviembre de 2025 en La Coronela, La Lisa (La Habana), pidieron ayuda para encontrarlo.