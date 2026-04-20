Drone militar estadounidense MQ-4C Triton opera en el Golfo de América al norte de La Habana

Drone militar estadounidense MQ-4C Triton Foto © Collage CiberCuba

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Un drone militar de la Marina de Estados Unidos, el MQ-4C Triton con indicativo BLKCAT5, fue detectado este lunes operando en el Golfo de América al norte de Cuba, según datos de rastreo público difundidos por cuentas especializadas en inteligencia de fuentes abiertas.

La aeronave despegó desde la Base Naval Aérea de Mayport, en Jacksonville, Florida, según confirmó el rastreador OSINT HunterNight: "Saliendo desde la Base Naval Aérea de Mayport, Jacksonville, para operar en áreas del Golfo de América".

El drone fue rastreado mediante ADS-B Exchange volando a una altitud barométrica de 47,000 pies —aproximadamente 14,326 metros— y a una velocidad de 300 nudos, con una trayectoria que partió desde Jacksonville hacia el sur por la costa oeste de Florida para luego girar hacia el oeste/suroeste sobre el Golfo de América.

Su posición fue registrada en las coordenadas 26.934°N, 85.250°O, al oeste de Florida y al norte de Cuba.

La cuenta FlconEYES precisó que, pese a que el código hexadecimal AE687C es compartido en la base de datos con el Boeing P-8 Poseidon, se trata inequívocamente del MQ-4C Triton: "Servicio de drone activo hacia el Golfo de América. MQ-4C Triton (no es un P-8)".

El vuelo de este lunes es el segundo protagonizado por un MQ-4C Triton en torno a Cuba en menos de una semana.

El pasado jueves 17 de abril, otro drone de la misma clase, con indicativo BLKCAT6, completó una misión nocturna extensa alrededor de toda la isla, sobrevolando Pinar del Río, Santiago de Cuba y las inmediaciones de La Habana.

Ambos vuelos se producen días después de que el presidente cubano Díaz-Canel pronunciara un discurso de alerta máxima el 16 de abril, en el aniversario del inicio de la invasión de Bahía de Cochinos de 1961: "El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas, la agresión militar".

Estas operaciones se enmarcan en la Operación Southern Spear, formalizada por el Secretario de Defensa Pete Hegseth el 13 de noviembre de 2025, una campaña del Comando Sur con un costo estimado de 3,000 millones de dólares dirigida contra redes criminales transnacionales y narcotráfico en el Caribe.

El MQ-4C Triton es un drone de alta altitud y larga autonomía desarrollado por Northrop Grumman, capaz de operar hasta 30 horas continuas, alcanzar un techo de servicio de 56,000 pies y cubrir hasta cuatro millones de millas náuticas cuadradas en 24 horas, equipado con un radar AESA de cobertura de 360 grados.

El vuelo de este lunes es el tercer evento de vigilancia aérea con MQ-4C Triton documentado en torno a Cuba en menos de tres meses: el 6 de febrero, el mismo BLKCAT5 fue detectado al norte de la isla acompañado de aviones espía RC-135V/W Rivet Joint y dos P-8A Poseidon, en lo que representa una escalada sostenida de la presencia militar estadounidense en la región desde mediados de 2025.