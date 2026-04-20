De vender maní a enfrentar al régimen: la denuncia de una madre cubana

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Bárbara Farrat Guillén, una madre cubana que vendía maní en la calle para alimentar a su hijo, publicó este lunes un mensaje en Facebook dirigido directamente a Miguel Díaz-Canel en el que narra cómo la detención de Jonathan Torres Farrat la transformó de mujer humilde en activista incansable.

"Canel, cuando me robaste mi hijo yo era una simple cubana que vendía maní para darle de comer a mi niño, me lo arrebatastes, me lo secuestraste, me le dieron golpe tanto físicamente como mentalmente", escribió Farrat en su publicación, acompañada de dos fotografías: una de cuando vendía maní junto a su hijo, y otra en la que sostiene un cartel que exige "Libertad para Jonathan Torres Farrat" y pide a la agencia EFE que cubra los juicios.

Publicación de Facebook/Bárbara Farrat Guillén

La madre reconoció que al principio la represión la quebró por dentro: "No te voy a negar que al principio me sentí derrumbada al punto que ni comía y ni dormía. Y tengo pruebas de esto que estoy escribiendo."

Sin embargo, el dolor se convirtió en fortaleza. "Sacaste de mí lo que siempre me había sobrado, simplemente no me había hecho falta, pero desde que lo parí siempre estuvo ahí, que fue un par de ovarios bien puestos", desafió al gobernante cubano, cerrando su mensaje con una declaración que resume años de lucha: "Aunque me mates, siempre conmigo será libertad para todos nuestros valientes hermanos y para nuestro pueblo."

Jonathan Torres Farrat tenía 17 años cuando fue detenido el 13 de agosto de 2021, semanas después de participar en las protestas del 11 de julio de ese año en la Calzada de Diez de Octubre, en La Habana, las mayores manifestaciones populares en Cuba en más de sesenta años.

Acusado de sedición, el joven permaneció más de nueve meses en prisión, durante los cuales su madre denunció que sufrió golpes físicos y mentales y que se le negó atención médica en varias ocasiones. Fue excarcelado el 25 de mayo de 2022, cuando Bárbara confirmó entre lágrimas: "Se pudo."

El alivio duró poco. El 23 de enero de 2023, el Tribunal Provincial de La Habana condenó a Jonathan a cuatro años de libertad limitada por el delito de sedición, la pena más leve de un juicio colectivo en el que otros 14 manifestantes recibieron condenas de hasta 13 años, sumando 75 años de prisión entre los 15 acusados.

Tras conocer la sentencia, Bárbara advirtió que la condena no significaba el fin del hostigamiento: "A partir de hoy a mi hijo lo van a tener chequeado todas las semanas, va a tener que ir a firmar todas las semanas. Es una forma de seguir el atropello, de seguir la miseria arriba de uno."

La lucha de Bárbara Farrat ha tenido un costo personal enorme. Se negó a declarar como testigo de la Fiscalía en el juicio contra su propio hijo en noviembre de 2022, denunció hostigamiento sistemático por parte de la Seguridad del Estado y vio cómo vecinos suyos fueron investigados por firmar una carta a Díaz-Canel pidiendo la libertad de Jonathan. En abril de 2024, el techo de su vivienda colapsó casi en su totalidad y tuvo que pedir ayuda pública para reconstruirlo.

La condena de cuatro años de libertad limitada impuesta en enero de 2023, de cumplirse íntegramente, concluiría en enero de 2027.