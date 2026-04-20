Trump afirma estar ganando "por mucho" la guerra contra Irán con bloqueo económico de 500 millones diarios

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump aseguró este lunes en ganando la guerra contra Irán "por mucho" y que el bloqueo naval impuesto a ese país le cuesta 500 millones de dólares diarios, una cifra que calificó de "insostenible, incluso en el corto plazo".

En su publicación, Trump describió un escenario de colapso militar iraní: "Su marina ha sido completamente destruida, su fuerza aérea se ha retirado a pistas más oscuras, no tienen equipos antimisiles ni antiaéreos, y la mayoría de sus antiguos líderes han desaparecido", escribió.

El mandatario fue categórico sobre las condiciones para levantar el cerco: "El bloqueo, que no retiraremos hasta que haya un acuerdo, está destruyendo absolutamente a Irán".

Trump también calificó el conflicto como un cambio de régimen: "Esto ha sido, además de todo lo demás, ¡un cambio de régimen!", afirmó en el mismo mensaje.

El bloqueo naval fue ordenado por proclamación presidencial el 12 de abril y entró en vigor el 14 de abril, tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones en Islamabad, donde Washington exigía el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años, mientras Teherán ofrecía solo cinco años y reclamaba 270,000 millones de dólares en compensaciones.

El conflicto comenzó el 28 de febrero con la Operación Furia Épica, una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que en su primera jornada atacó más de 1,000 objetivos iraníes y resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei, confirmada por Irán el 1 de marzo.

En las semanas siguientes, el Pentágono reportó la destrucción del 90% de los misiles iraníes, el 95% de sus drones y el hundimiento de 150 buques, además de la destrucción de la isla de Kharg el 14 de marzo, que concentraba el 90% de las exportaciones de crudo iraní.

El bloqueo afecta al 90% del comercio exterior iraní y empujó el precio del petróleo a 104.24 dólares por barril el 15 de abril.

Este lunes también arrancó en Islamabad una segunda ronda de negociaciones, encabezada por el vicepresidente JD Vance junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, con el alto al fuego —acordado el 7 de abril por dos semanas— próximo a expirar el 22 de abril.

Irán cerró nuevamente el Estrecho de Ormuz el 19 de abril, alegando violaciones estadounidenses al alto al fuego, lo que añade presión adicional a las conversaciones en curso.

Trump también aprovechó su publicación para atacar a los principales medios críticos con su gestión. "Los medios de comunicación falsos y antiestadounidenses están apoyando a Irán para que gane, pero no va a suceder, porque yo estoy al mando", escribió, señalando directamente a The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

En una entrevista con PBS News también concedida este lunes, Trump reiteró su postura: "El bloqueo es muy poderoso, muy fuerte. Pierden 500 millones de dólares al día con el bloqueo activo".