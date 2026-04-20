Trump promete un acuerdo nuclear con Irán "mucho mejor" que el pacto de Obama

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El presidente Donald Trump prometió este lunes que el acuerdo nuclear que está negociando con Irán será "mucho mejor" que el Pacto de Acción Integral Conjunto (JCPOA) firmado en 2015 bajo la administración Obama, al que calificó como uno de los peores acuerdos jamás hechos en materia de seguridad nacional.

Trump publicó el mensaje en su red social Truth Social en un momento de máxima tensión: la segunda ronda de negociaciones en Islamabad arrancó este lunes encabezada por el vicepresidente JD Vance junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, pero Irán declaró ese mismo día que por el momento no participará en las conversaciones, exigiendo la liberación de activos congelados y la resolución de la crisis en el Líbano.

"El acuerdo que estamos haciendo con Irán será mucho mejor que el JCPOA, uno de los peores acuerdos jamás hechos en materia de seguridad de nuestro país", escribió Trump, añadiendo que el pacto de Obama "era un camino garantizado hacia un arma nuclear, lo que no ocurrirá ni puede ocurrir con el acuerdo en el que estamos trabajando".

Trump reiteró su acusación de que la administración Obama pagó 1,700 millones de dólares en efectivo cargados en un Boeing 757 con destino a Irán. "Vaciaron el efectivo de bancos en Washington D.C., Virginia y Maryland. Los banqueros dijeron que nunca habían visto algo así", afirmó.

Ese pago fue en realidad una liquidación legal de una disputa de 37 años: 400 millones correspondían a fondos iraníes depositados antes de la Revolución Islámica de 1979 y 1,300 millones eran intereses negociados. Trump, sin embargo, lo presentó como parte de un patrón de concesiones que, según él, financiaron al régimen iraní sin contraprestaciones reales.

El mandatario también aseguró que si no hubiera cancelado el JCPOA en 2018, "las armas nucleares habrían sido usadas contra Israel y en todo Oriente Medio, incluyendo nuestras queridas bases militares estadounidenses".

El contexto bélico que rodea las negociaciones

El contexto bélico que rodea estas declaraciones es determinante. La Operación Furia Épica, ofensiva conjunta de EE.UU. e Israel lanzada el 28 de febrero de 2026, destruyó más de 5,000 objetivos iraníes, incluyendo instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) había confirmado en marzo que Irán poseía 5,500 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, suficiente para fabricar nueve bombas nucleares.

Tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones en Islamabad —21 horas de conversaciones entre el 10 y el 12 de abril sin acuerdo—, Trump impuso un bloqueo naval en el Golfo de Omán el 13 de abril, con pérdidas estimadas para Irán de 435 millones de dólares diarios. El 15 de abril, marines estadounidenses abordaron un carguero iraní en el mar, incidente que Irán calificó de "piratería armada".

Las posiciones de ambas partes siguen siendo muy distantes: Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de veinte años al enriquecimiento de uranio, mientras Teherán ofrece solo cinco años de pausa y reclama 270,000 millones de dólares en compensaciones por daños de guerra.

El alto al fuego bilateral mediado por Pakistán, vigente desde el 7 de abril, vence el 22 de abril. Trump ya amenazó con destruir "todas las plantas eléctricas y puentes en Irán" si no hay acuerdo antes de esa fecha. "Si se logra un acuerdo bajo Trump, garantizará la paz, la seguridad y la estabilidad, no solo para Israel y Oriente Medio, sino para Europa, América y el resto del mundo", prometió el presidente.