Irán reimpone un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EE. UU.

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Irán volvió a imponer este sábado un control estricto sobre el estrecho de Ormuz, apenas 24 horas después de haber anunciado su reapertura, en respuesta a la continuidad del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos y buques, según EFE.

El teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, comunicó a través de la agencia Tasnim que "el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas".

Zolfagari explicó que Irán había permitido el paso "limitado y gestionado" de algunos buques petroleros y comerciales como "gesto de buena fe" en el marco de las negociaciones, pero que decidió revertir esa medida ante lo que calificó como un incumplimiento reiterado de Washington.

"Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso", advirtió el portavoz militar.

El anuncio se produce cuando se cumplen siete semanas desde el primer cierre del estrecho, por donde transita en torno al 20% del petróleo mundial, y en un momento de máxima tensión que incluye la amenaza iraní de minar la zona.

El conflicto tiene su origen en la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow, en la que también fue eliminado el líder supremo Alí Jamenei el 1 de marzo.

Irán respondió cerrando el estrecho el 4 de marzo, lo que disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

Tras un alto el fuego anunciado por el presidente Donald Trump el 8 de abril, se celebró una primera ronda de negociaciones en Islamabad que concluyó sin acuerdo después de 21 horas de conversaciones.

El 12 de abril, ante el fracaso diplomático, Trump ordenó un bloqueo naval selectivo contra buques iraníes, que el Mando Central estadounidense ha hecho cumplir forzando el regreso de al menos 19 buques mercantes a puertos iraníes.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien encabezó la delegación iraní en Islamabad, había advertido el viernes en la red X que el estrecho "no permanecerá abierto" si el bloqueo continúa, y denunció "afirmaciones falsas" de Trump sobre el paso marítimo y las negociaciones.

"Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones", sostuvo Qalibaf.

Trump, por su parte, afirmó el viernes en un discurso en Arizona que el estrecho estaba "completamente abierto" para el comercio y planteó la posibilidad de extraer el uranio enriquecido iraní con excavadoras, propuesta que el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, rechazó de plano al asegurar en televisión estatal que "el uranio no saldrá del país".

El alto el fuego vigente vence el 22 de abril, y Trump ha advertido que no lo prorrogará si no hay acuerdo, mientras las posiciones de ambas partes siguen distantes: Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de veinte años al enriquecimiento de uranio, mientras Teherán ofrece solo cinco años y reclama 270,000 millones de dólares en compensaciones.