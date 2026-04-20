Toirac lanza dura crítica al "Coloquio Patria" y deja una advertencia cargada de ironía

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El humorista cubano Ulises Toirac cuestionó duramente la realización del V Coloquio Internacional Patria e increpó al régimen cubano sobre la organización de eventos políticos en tiempos difíciles en el país. Además, advirtió que no se sumará a campañas del gobierno.

"¿No era mejor un coloquio Patria con todos y para el bien de todos? Evita mejor la guerra (y gastos en un momento cabrón). Una guerra que yo tampoco quiero. No la quiero. Pero por hacer coloquios con "parte de" creo que más que evitarse, se alienta", dijo Toirac en Facebook.

En el post también ironizó sobre la mejora temporal del suministro eléctrico en La Habana, que coincidió exactamente con los días del coloquio y los actos oficiales.

"Tener tanta luz me tiene con cagaleras", escribió Toirac, reflejando la desconfianza generalizada de los cubanos ante lo que muchos interpretan como una manipulación política del servicio eléctrico.

Una seguidora, Teresa Rebollar, lo confirmó en los comentarios: "Yo sabía... tanta electricidad y un coloquio internacional (con los mismos de siempre) andando por ahí, no era casualidad".

Toirac remató su publicación con otro mensaje sarcástico, esta vez sobre la campaña Mi firma por la Patria, lanzada el 19 de abril por Díaz-Canel para recolectar firmas en apoyo a la declaración "Girón es hoy y es siempre".

"No sé... ya estoy agotado, escéptico, sin esperanzas de que ni siquiera asuman la gravedad. (...) Ah... La chikunguya no me deja firmar", advirtió el humorista con ironía. Ese comentario hace referencia a la crisis en el sistema de salud y a los dolores que deja la mencionada enfermedad en miles de cubanos.

La campaña de firmas también fue rechazada públicamente por el opositor Manuel Cuesta Morúa, el activista José Daniel Ferrer, Lara Crofs y la intelectual Miryorly García, quienes llamaron a no sumarse a la movilización oficial.

Este post representa el punto de mayor agotamiento expresado por Toirac tras una semana de críticas sostenidas: el 16 de abril calificó el acto oficial en 23 y 12 del Vedado de "despilfarro de recursos"; el 15 de abril respondió a la entrevista de Díaz-Canel en la cadena NBC señalando que 1,25 millones de cubanos emigraron entre 2021 y 2024; y el 13 de abril describió el diálogo entre Estados Unidos y Cuba como un acercamiento entre dos animales que desconfían uno del otro.

Un seguidor, José Álvarez, resumió en los comentarios lo que muchos cubanos sienten: "El pueblo de a pie es la única víctima verdadera tanto del bloqueo externo como del interno. No importa que tan difícil se ponga la situación, los barrigones que nos dirigen siempre tendrán corriente y lujos para ellos y sus familias".

El V Coloquio Internacional Patria reunió del 16 al 18 de abril en La Habana a 154 delegados internacionales de 23 países y más de 3,000 participantes nacionales. Fue clausurado por Miguel Díaz-Canel.