Toirac critica "despilfarro" en acto de Díaz-Canel en medio de apagones

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El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó este jueves en Facebook una crítica directa al acto oficial celebrado hoy en la esquina de 23 y 12 del Vedado, La Habana, calificándolo de "despilfarro de recursos en 23 y 12" mientras millones de cubanos sufrían apagones en todo el país.

El acto conmemoró el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana y fue presidido por Miguel Díaz-Canel, acompañado de miembros del Buró Político, el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, la Unión de Jóvenes Comunistas y delegaciones internacionales, además de veteranos de Playa Girón.

Toirac describió con ironía cómo los propios apagones le impidieron seguir el evento en tiempo real: "Y en lo que por culpa de los apagones de corriente y datos, me pierdo eventos importantes como el despilfarro de recursos en 23 y 12 (que me provocan más apagones de corriente y datos, y así sucesivamente un bucle infinito), hago limpieza en casa y me salen al encuentro estas dos...".

Para ilustrar su crítica, el actor fotografió una moneda de 25 centavos junto a una arandela metálica oxidada y preguntó retóricamente: "¿Cuál soluciona más? ¿El acto o tener más corr...? Ay, no perdón... ¿La moneda o la arandela? Mierda, ¿Cómo se borra eso?".

El contraste entre el acto oficial y la realidad energética del país es brutal: la Unión Eléctrica pronosticó una afectación de hasta 1,872 megavatios para el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 1,217 megavatios frente a una demanda de 2,110 megavatios registrada en la madrugada.

Durante todo abril, los déficits diarios han superado los 1,600 megavatios, con un pico de 1,945 megavatios registrado el primero de abril, dejando sin electricidad hasta al 55% del territorio nacional de forma simultánea y a más de 200,000 habaneros sin agua potable, dado que el 87% del sistema de abastecimiento depende de bombas eléctricas.

La crisis energética se ha agravado por la interrupción del suministro de crudo venezolano desde diciembre de 2025 y múltiples averías en plantas termoeléctricas. En marzo se produjeron dos colapsos eléctricos totales: el 16 de marzo, con 29 horas y 29 minutos sin luz, y el 22 de marzo, cuando más del 90% de La Habana quedó a oscuras.

En su discurso de ayer, Díaz-Canel reconoció que Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo, pero atribuyó la responsabilidad principal al embargo estadounidense, al que calificó de "bloqueo genocida".

También rechazó calificar a Cuba como "Estado fallido", prefiriendo el término "Estado cercado", y alertó sobre una posible agresión militar de Estados Unidos.

Toirac no es ajeno a este tipo de críticas. En febrero pasado ya había ironizado sobre los "tiempos difíciles" reconocidos por el propio Díaz-Canel, describiendo un régimen de oscuridad en La Habana y atribuyendo el colapso eléctrico a 30 años de desfasaje por mala política de inversiones (y no por bloqueo).

En octubre de 2025 también había cuestionado la convocatoria de actos de masas durante jornadas laborales mientras la población sobrevive con hambre, apagones y escasez.

La publicación de Toirac sigue un patrón que lo ha convertido en uno de los críticos más consistentes y populares del gobierno cubano en redes sociales: una ironía mordaz que contrasta el gasto en propaganda política con la precariedad material de la vida cotidiana, en un país donde el socialismo, según Díaz-Canel, sigue siendo el escudo del presente y la garantía del futuro.