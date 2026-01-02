Dato mata relato: Cuba produjo arroz y papa durante décadas y hoy apenas los garantiza

Producción en caída libre: los datos muestran que el problema del arroz y la papa no es el consumo

Cifras históricas y datos recientes muestran que Cuba produjo y consumió arroz y papa durante décadas, mientras que el colapso actual responde a una caída sostenida de la producción y la superficie cultivada, no a supuestos hábitos alimenticios “ajenos” al país.

Un análisis estadístico divulgado por el economista Carlos Martínez en el blog Cubanomics desmonta el argumento de que el arroz y la papa no forman parte natural de la dieta ni de la agricultura del país, expuesto en el programa oficialista Cuadrando la Caja, de la televisión estatal cubana por Roberto Caballero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

Imagen: blog Cubanomics

Los datos históricos indican que, en 1958, el consumo mensual per cápita superaba las 10 libras de arroz y rondaba las 2,20 libras de carne, mientras la papa, el boniato y la malanga integraban de forma regular la alimentación de los cubanos.

Las cifras de producción agrícola refuerzan esa evidencia. Registros históricos muestran que Cuba cultivaba arroz y papa desde inicios del siglo XX y que la producción de ambos rubros creció de manera sostenida hasta 1959.

Imagen: blog Cubanomics

Lejos de ser cultivos marginales, formaban parte de una estrategia de diversificación agrícola que combinaba producción nacional e importaciones.

Datos de FAOSTAT, citados en el análisis, revelan que la producción de arroz y papa por cada 1,000 habitantes ha atravesado en los años recientes uno de sus peores momentos desde 1961.

Aunque existen dudas sobre la integridad de algunas estadísticas oficiales, la tendencia descendente resulta consistente con la escasez crónica actual.

Imagen: blog Cubanomics

El economista Pedro Monreal aportó en días recientes cifras oficiales adicionales que contradicen la narrativa del consumo excesivo.

Según sus cálculos, la disponibilidad total de arroz para consumo se redujo un 41,5 % desde el pico alcanzado en 2005. En términos prácticos, de cada 10 libras disponibles hace 18 años, en 2023 solo quedaban seis, lo que evidencia una contracción de la oferta y no un aumento del consumo.

El deterioro productivo también se refleja en la superficie cultivada. Monreal señaló que, tras alcanzar cerca de 189,000 hectáreas en 2009, el área dedicada al arroz comenzó a descender, con una caída especialmente marcada a partir de 2019.

En 2023, la superficie bajo tenencia no estatal, que había sido clave en la producción, representaba apenas el 13,1 % del máximo registrado 15 años antes.

El contraste entre ingresos y precios refuerza el diagnóstico estructural. Un trabajador estatal percibe alrededor de 7,000 pesos mensuales, mientras que la canasta básica para una persona se estima en 50,000 pesos, en un contexto donde la libra de arroz ha superado los 400 pesos en el mercado informal.

Estas cifras sitúan a una parte significativa de la población en condiciones de pobreza, estimadas en un 89 %.

Las estadísticas, coinciden varios economistas, apuntan a un problema de diseño y gestión del sistema agropecuario, marcado por controles estatales, falta de incentivos y caída de la producción, más que a una supuesta necesidad de “reeducar” los hábitos alimenticios de la población.