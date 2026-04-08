La secretaria de prensa afirma que el alto el fuego con Irán es una victoria de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró este miércoles que el alto el fuego de dos semanas acordado con Irán es victoria para Estados Unidos que el presidente Trump y nuestro increíble ejército hicieron posible.

El anuncio llega un día después de que Trump publicara en Truth Social el acuerdo de cese temporal de hostilidades, apenas una hora antes del plazo límite de las 20:00 ET que él mismo había impuesto bajo amenaza de ataques devastadores a la infraestructura energética iraní.

Leavitt subrayó que la Operación Epic Fury, lanzada el 28 de febrero de 2026 como ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel, cumplió y superó sus objetivos en apenas 38 días, cuando Trump había proyectado inicialmente una campaña de cuatro a seis semanas.

"Gracias a las increíbles capacidades de los combatientes estadounidenses, Estados Unidos ha alcanzado y superado esos objetivos militares centrales en solo 38 días", afirmó la funcionaria.

Según Leavitt, durante la operación se realizaron más de 450 ataques contra misiles balísticos iraníes y aproximadamente 800 contra unidades de lanzamiento y almacenamiento de drones, con un total de más de 13,000 objetivos golpeados en territorio iraní.

La secretaria de prensa detalló que la Marina iraní fue "completamente aniquilada": Estados Unidos destruyó más de 150 buques navales, incluyendo 16 clases enteras de barcos de guerra, e Irán pasó de ser la mayor fuerza submarina del Medio Oriente a no tener ningún submarino operativo.

El 97% del inventario iraní de más de 5,000 minas navales también fue destruido, según Leavitt.

En cuanto a la aviación, antes de la operación la Fuerza Aérea iraní realizaba entre 30 y 100 vuelos diarios; al día de hoy, ese número es cero.

Leavitt también señaló que las estructuras de mando y control iraníes fueron atacadas más de 2,000 veces, y que muchos de los líderes supervivientes "están paralizados por el miedo y ya no tienen libertad de moverse por su país ni de reunirse abiertamente".

Entre los resultados más destacados, la funcionaria mencionó la muerte del exlíder supremo Alí Jamenei, ocurrida el 1 de marzo de 2026 en los primeros ataques de la operación, y afirmó que sus planes asesinos y malvados han sido destruidos, literal y figuradamente, junto con su ejército, su programa nuclear y la mayor parte de su alto liderazgo.

El alto el fuego, mediado por Pakistán, contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones diplomáticas en Islamabad a partir del jueves 10 de abril de 2026.

Más temprano este miércoles, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó en el Pentágono, junto al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, que Irán rogó por este alto el fuego, calificando la operación como una victoria histórica.

Irán rechazó esa narrativa: en un comunicado oficial del 7 de abril, la Secretaría General del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó que el enemigo lleva más de un mes suplicando el cese del fuego.

"El presidente Trump inició la Operación Epic Fury con objetivos militares estratégicos, y Estados Unidos los ha alcanzado claramente", concluyó Leavitt.