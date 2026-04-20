Reportan asalto a mano armada en una fábrica de helados en Cárdenas

Tres jóvenes con los rostros cubiertos asaltaron este domingo una fábrica de helados particular ubicada en la zona de Amistad Final, en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, en un violento atraco a mano armada que ocurrió alrededor de las 4:20 p.m.
Según testimonios recogidos en redes sociales y compartidos por el usuario Christian Arbolaez en Facebook, los asaltantes tocaron el portón del establecimiento y, al abrirles, irrumpieron armados con pistola y cuchillo.
Dentro del local, al padre del dueño lo amarraron y amordazaron, mientras que a las empleadas les arrancaron sus joyas, llegando incluso a lastimarlas en las manos para quitarles las prendas.
Los asaltantes también despojaron de dinero en efectivo a todos los presentes y le sustrajeron a un trabajador las llaves de una moto eléctrica, en la que intentaron huir, aunque la abandonaron poco después.
Durante la fuga, los tres individuos agredieron a un hombre que transitaba en bicicleta, lo tumbaron y continuaron huyendo en ese medio.
Fuerzas de la guardia operativa de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se desplegaron de inmediato en la zona para controlar sobre todo el arma de fuego. En una actualización posterior, se confirmó que el delegado del MININT llegó al lugar junto a unidades especializadas, incluyendo perros de búsqueda, en un operativo para dar con los responsables del asalto.
Vecinos reportaron que uno de los presuntos implicados, ubicado en la zona de San José y Tenería, fue detenido y trasladado en una patrulla, mientras el operativo continuaba activo para capturar al resto.
Este hecho se suma a una serie de episodios violentos en la ciudad. Hace apenas días, encapuchados armados asaltaron a dos mujeres en plena vía pública en Cárdenas, y meses atrás un jubilado ciego conocido como Pablito falleció tras ser golpeado durante otro asalto en la misma ciudad.
El hecho generó indignación en redes sociales, donde los comentarios reflejan tanto la preocupación por el nivel de violencia como la desconfianza hacia las autoridades, en un contexto en el que Matanzas encabeza las estadísticas de criminalidad en Cuba.
"Lo preocupante para la policía no es que estén robando, lo que le interesa a la policía es el arma de fuego que dicen que hubo en este caso. Robos hay todos los días, con violencia y sin ella, pero nadie ve ese despliegue policial", escribió un usuario.
Preguntas Frecuentes sobre la Inseguridad y Delincuencia en Cárdenas, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió en el reciente asalto a la fábrica de helados en Cárdenas?
Tres jóvenes armados asaltaron una fábrica de helados en Cárdenas, amordazaron al padre del dueño, agredieron a las empleadas para robarles sus joyas y sustrajeron dinero en efectivo. Intentaron huir en una moto eléctrica que también robaron, pero luego abandonaron. La policía inició un operativo para capturarlos, logrando la detención de uno de los implicados.
¿Cómo se ha visto afectada Cárdenas por la criminalidad en los últimos meses?
La ciudad de Cárdenas ha experimentado un incremento significativo de delitos violentos, como asaltos a mano armada y robos con violencia. La inseguridad en Cárdenas ha aumentado notablemente, con varios casos de violencia que incluyen ataques a personas vulnerables como ancianos y niños. La población manifiesta preocupación y desconfianza hacia la efectividad de las autoridades.
¿Qué medidas ha tomado la policía ante el aumento de la delincuencia en Cárdenas?
La policía ha realizado operativos para capturar a los responsables de los delitos recientes, como el despliegue de unidades especializadas tras el asalto a la fábrica de helados. Sin embargo, la población critica la efectividad de estas acciones y señala que la respuesta no siempre es suficiente para frenar la ola de criminalidad y violencia en la región.
¿Cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad en Cárdenas?
La percepción de la seguridad en Cárdenas es negativa. La población expresa una creciente sensación de inseguridad y desprotección debido a la frecuencia y violencia de los delitos. Además, hay una notable desconfianza hacia la capacidad de las autoridades para controlar la situación y proteger a los ciudadanos.
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