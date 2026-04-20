Reportan asalto a mano armada en una fábrica de helados en Cárdenas

Tres jóvenes con los rostros cubiertos asaltaron este domingo una fábrica de helados particular ubicada en la zona de Amistad Final, en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, en un violento atraco a mano armada que ocurrió alrededor de las 4:20 p.m.

Según testimonios recogidos en redes sociales y compartidos por el usuario Christian Arbolaez en Facebook, los asaltantes tocaron el portón del establecimiento y, al abrirles, irrumpieron armados con pistola y cuchillo.

Dentro del local, al padre del dueño lo amarraron y amordazaron, mientras que a las empleadas les arrancaron sus joyas, llegando incluso a lastimarlas en las manos para quitarles las prendas.

Los asaltantes también despojaron de dinero en efectivo a todos los presentes y le sustrajeron a un trabajador las llaves de una moto eléctrica, en la que intentaron huir, aunque la abandonaron poco después.

Durante la fuga, los tres individuos agredieron a un hombre que transitaba en bicicleta, lo tumbaron y continuaron huyendo en ese medio.

Fuerzas de la guardia operativa de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se desplegaron de inmediato en la zona para controlar sobre todo el arma de fuego. En una actualización posterior, se confirmó que el delegado del MININT llegó al lugar junto a unidades especializadas, incluyendo perros de búsqueda, en un operativo para dar con los responsables del asalto.

Vecinos reportaron que uno de los presuntos implicados, ubicado en la zona de San José y Tenería, fue detenido y trasladado en una patrulla, mientras el operativo continuaba activo para capturar al resto.

Este hecho se suma a una serie de episodios violentos en la ciudad. Hace apenas días, encapuchados armados asaltaron a dos mujeres en plena vía pública en Cárdenas, y meses atrás un jubilado ciego conocido como Pablito falleció tras ser golpeado durante otro asalto en la misma ciudad.

El hecho generó indignación en redes sociales, donde los comentarios reflejan tanto la preocupación por el nivel de violencia como la desconfianza hacia las autoridades, en un contexto en el que Matanzas encabeza las estadísticas de criminalidad en Cuba.

"Lo preocupante para la policía no es que estén robando, lo que le interesa a la policía es el arma de fuego que dicen que hubo en este caso. Robos hay todos los días, con violencia y sin ella, pero nadie ve ese despliegue policial", escribió un usuario.