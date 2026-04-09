Delcy Rodríguez reconoce errores en Venezuela: "Queremos recuperar el nivel de vida"

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, reconoció públicamente este miércoles errores del gobierno chavista y anunció una agenda de reformas económicas durante su discurso ante el Consejo Nacional de Economía Productiva, celebrado en el Palacio de Miraflores.

Rodríguez asumió el poder el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la llamada "Operación Resolución Absoluta", y fue juramentada por el Tribunal Supremo de Justicia bajo la figura de ausencia forzosa, término que no existe en la Constitución venezolana.

"Hoy los venezolanos y las venezolanas queremos recuperar tiempo perdido, queremos recuperar nivel de vida para nuestra población", afirmó Rodríguez en su intervención.

En uno de los momentos más llamativos del discurso, la funcionaria reconoció abiertamente las fallas acumuladas: "Pido también que corrijamos errores propios del pasado, los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlo".

Rodríguez anunció un incremento salarial para el primero de mayo, aunque sin precisar el monto exacto: "Ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable".

El anuncio llega en un contexto de extrema precariedad: el salario mínimo en Venezuela se ha mantenido en 130 bolívares mensuales —menos de un dólar— desde 2022, mientras la canasta básica alimentaria supera los 400 dólares mensuales.

La presidenta encargada también reveló un dato que refleja el desequilibrio estructural del sistema: "Hoy en Venezuela hay más pensionados que cotizantes a las pensiones".

Entre las medidas anunciadas, Rodríguez planteó liberar aproximadamente medio millón de viviendas congeladas para ponerlas a disposición del mercado de renta, especialmente para jóvenes que han formado familia y no pueden acceder a una propiedad.

Invocó además el artículo 6 de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos para eliminar burocracia excesiva, reconociendo que los trámites del Estado "a lo largo de la historia atropellan al ciudadano y a la ciudadana".

Rodríguez también convocó a la diáspora venezolana a retornar al país: "Convoco a los jóvenes de Venezuela que están en el país y a los que están fuera de nuestras fronteras a incorporarse a este esfuerzo y los invito a regresar a nuestra patria".

En materia fiscal, planteó construir un nuevo modelo tributario de consenso con los sectores comerciales e industriales, y anunció que los activos venezolanos bloqueados en el exterior se destinarán "inmediatamente a impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería" para garantizar mejoras salariales.

Desde su llegada al poder, Rodríguez ha adoptado varias medidas de distanciamiento del chavismo: eliminó siete misiones y fundaciones del aparato chavista en febrero, destituyó al ministro de Defensa Vladimir Padrino López en marzo y envió una delegación diplomática a Washington.

Sin embargo, la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado la señala como parte del aparato del régimen y advierte que su permanencia no es sostenible, recordando que fue "el enlace con Rusia e Irán" durante los años de Maduro.

El gobierno de Trump reconoció formalmente a Rodríguez como autoridad de Venezuela el 9 de marzo de 2026, y el 14 de ese mismo mes izó su bandera en la embajada de Caracas por primera vez en siete años.