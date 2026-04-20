Venezuela negocia con Siemens y General Electric para abordar crisis eléctrica

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este domingo que su gobierno mantiene negociaciones directas con Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica que afecta al estado Zulia, en el noroeste del país.
El anuncio se produjo durante un acto celebrado en un teatro de esa región y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, en el marco del inicio de una peregrinación de 13 días que Rodríguez convocó para exigir el fin de las sanciones internacionales.
"Gracias a ese diálogo diplomático puedo decir que ya nosotros estamos en relación directa con Siemens y con General Electric para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia", declaró Rodríguez, quien asumió el poder ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.
Las negociaciones se enmarcan en un contexto de acercamiento diplomático con Estados Unidos, que incluyó la visita del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, a Miraflores, y durante la cual se abordó precisamente la situación del sector eléctrico venezolano.
Ambas compañías ya habían enviado misiones técnicas a Venezuela para evaluar el sistema eléctrico y presentar propuestas de rehabilitación. Según trascendidos, la inversión estimada para la recuperación total del sistema asciende a cifras millonarias que aún se encuentran en proceso de negociación.
La urgencia de estas gestiones quedó en evidencia días atrás, cuando un apagón masivo dejó sin electricidad al 80% del estado Zulia, agravando aún más la situación de los habitantes de la región.
En el plano institucional, Rodríguez designó como ministro de Energía Eléctrica a Rolando Alcalá, un ingeniero civil, en un intento por dar un giro técnico a la gestión del sector.
El contexto diplomático también ha favorecido avances en materia de sanciones: la OFAC eliminó a Rodríguez de su lista de sanciones, y la administración Trump levantó las sanciones al Banco Central de Venezuela, abriendo la puerta a nuevas inversiones extranjeras.
Analistas señalan que sin electricidad no es posible aumentar la producción de petróleo, lo que convierte la recuperación del sistema eléctrico en una prioridad estratégica para la reactivación económica del país.
Preguntas frecuentes sobre las negociaciones eléctricas de Venezuela con Siemens y General Electric
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Venezuela está negociando con Siemens y General Electric?
Venezuela está negociando con Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado Zulia, que ha dejado sin electricidad al 80% de la región. La intención es mejorar el sistema eléctrico como parte de un esfuerzo más amplio para reactivar la economía del país.
¿Qué impacto tienen las sanciones internacionales en la crisis eléctrica de Venezuela?
Las sanciones internacionales han agravado la crisis eléctrica en Venezuela, ya que limitan el acceso a financiamiento y tecnología necesarios para mantener y renovar la infraestructura eléctrica. El levantamiento parcial de estas sanciones por parte de EE. UU. ha abierto la posibilidad de negociaciones con empresas como Siemens y General Electric para abordar estas deficiencias.
¿Cuál es la relación actual entre Venezuela y Estados Unidos?
La relación entre Venezuela y Estados Unidos ha mejorado recientemente con el levantamiento de algunas sanciones y el inicio de un diálogo diplomático que incluye la cooperación en el sector energético. La visita del secretario de Energía de EE. UU. a Venezuela y las conversaciones sobre el sistema eléctrico son ejemplos de este acercamiento.
¿Qué papel juega Delcy Rodríguez en la actual administración de Venezuela?
Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Ella ha asumido el liderazgo en las negociaciones con empresas internacionales y en el diálogo con Estados Unidos, además de dirigir iniciativas para la recuperación económica y social del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.