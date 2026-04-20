Falleció relevante arquitecto cubano Andrés (Cuco) Garrudo Marañón, proyectista de la Vocacional Lenin

El arquitecto cubano Andrés Jesús "Cuco" Garrudo Marañón falleció el pasado jueves 16, en La Habana, a los 94 años de edad, dejando tras de sí una de las trayectorias más prolíficas de la arquitectura cubana en las últimas décadas.

La noticia, dada a conocer, entre otras publicaciones, por una nota luctuosa aparecida en el perfil de Facebook del arquitecto Universo García Lorenzo, fue difundida por varios medios. "Ejemplo de integridad profesional y de modestia, siempre jovial y directo, referente para nuestro gremio", escribió García Lorenzo al anunciar el deceso.

Nacido el 30 de enero de 1932 en La Esperanza, Las Villas, Garrudo se graduó de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana en 1956 y desarrolló una carrera de siete décadas que abarcó la arquitectura educativa, sanitaria, deportiva y hotelera en toda la Isla.

Su obra más emblemática es la Escuela Vocacional «Vladimir Ilich Lenin» en La Habana, un complejo de 84,000 m² con capacidad para 4,500 alumnos de secundaria básica y preuniversitario, proyectado entre 1972 y 1974 como arquitecto principal del Grupo Nacional de Construcciones Escolares del Ministerio de la Construcción, detalla la nota.

El proyecto recibió el Premio de la Primera Bienal de Arquitectura de Cuba en la esfera de la educación y, en 1998, el Premio XXX Años de Arquitectura. La publicación de García Lorenzo señala que generaciones de alumnos de la Lenin han inmortalizado la memoria de su arquitecto principal.

Garrudo fue también proyectista de las escuelas vocacionales "Ernesto Che Guevara" en Santa Clara (75,000 m², 1975) y "José Martí" en Holguín (75,000 m², 1975), además de consultor o asesor de las de Camagüey, Matanzas, Santiago de Cuba y Pinar del Río. Antes de esa etapa, entre 1969 y 1971 integró el equipo de proyectos del Parque Lenin de La Habana bajo la dirección del arquitecto Antonio Quintana Simonetti, donde diseñó áreas infantiles, guardería, teatro de títeres, granjita agrícola, tren de recreo y la Cafetería "Los Jagüeyes", amplía la fuente.

Con el paso del tiempo y la crisis multidimensional del país, algunas de esas obras, en algún momento emblemáticas, han terminado en franco deterioro, denunciado por quienes estudiaron o convivieron en ellas.

La labor del eminente profesional no se limitó a la arquitectura escolar. En 1988 proyectó el Centro de Inmunoensayo, obra que obtuvo el Premio de Arquitectura UNAICC y el Premio de la Bienal de Arquitectura XXX Años en la esfera de la salud y biotecnología. También realizó la remodelación y ampliación de la Clínica Central «Cira García» (1987-1988), que recibió Mención Especial UNAICC, y el Edificio «Sierra Maestra» en Miramar, galardonado con el Premio UNAICC en 1998. Elaboró, asimismo, las Normas Técnicas para las construcciones escolares de Cuba y ejerció la docencia en la Escuela de Arquitectura de La Habana entre 1960 y 1961. También fue tutor de varias tesis de la especialidad.

Miembro de la UNAICC y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Garrudo Marañón fundó en esta última la Sección de Diseño Ambiental, hoy Sección de Arquitectura y Patrimonio. En 2020, el realizador Roberto Santana Duque Estrada y Raúl Ortega le dedicaron el documental biográfico "El arquitecto y la escuela", de 30 minutos. Significativamente, ambos directores eran egresados de la Vocacional Lenin, la escuela que Garrudo proyectó y que marcó sus vidas.

"Su reconocida vida y obra profesional, humana, nos ha acompañado e inspirado, y así será", escribió García Lorenzo en la nota que despertó conmovidos comentarios y cientos de reacciones en la red. Lleguen a sus familiares, amigos, colegas y alumnos, las sentidas condolencias.