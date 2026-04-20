Anciano de 81 años desafía al régimen tras multa absurda: "¡Que me metan preso!"

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Un anciano de 81 años residente en Mayarí, Holguín, desafió públicamente al gobierno cubano tras recibir una multa de 21.000 pesos por vender fosforeras y tubitos de pegamento en su pequeño negocio de cafetería, declarando que no pagará ni un centavo y retando a las autoridades: "que vengan a meterme preso con 81 años".

Manuel Herrera Acosta publicó su denuncia en Facebook, donde relató que montó el punto de venta porque su pensión de jubilado no le alcanza para vivir, a pesar de haber trabajado 48 años de forma ininterrumpida.

"Tengo 81 años y tuve que montar un punto de venta pequeño, de cafetería, porque no puedo mantenerme con la miseria de chequera que me pagan tras 48 años trabajando ininterrumpidamente. No tengo todavía derecho a descansar", escribió el anciano.

Herrera Acosta explicó que hace aproximadamente tres días se aparecieron los inspectores y le impusieron la multa por vender esos dos productos sin el permiso correspondiente, aunque afirma haberlo solicitado hace un año sin obtener respuesta por trabas burocráticas.

Antes de hacer pública su denuncia, el anciano intentó resolver el problema por vías institucionales, pero sin éxito.

"Ya me quejé con el tal Melliso que atiende eso en el Poder Popular y fue completamente irracional, solo desea multar y multar, es su especialidad. Con ese señor, después de hablar él, sé que no se resuelve ningún problema", denunció.

En su publicación, Herrera Acosta cuestionó la prioridad del régimen al desplegar inspectores contra pequeños negocios mientras el país enfrenta problemas graves: basureros en las calles, baches, escasez de combustible, apagones de 22 horas y dinero bloqueado en tarjetas bancarias.

"Este país se ha vuelto una vergüenza, un castigo para los que trabajamos, solo los vagos y los ladrones son respetados", afirmó.

Para justificar su decisión de no guardar silencio, el anciano citó a José Martí: "ver un crimen en calma es lo mismo que cometerlo".

Facebook / Manuel Herrera Acosta

El caso de Herrera Acosta se enmarca en un patrón sistemático de persecución inspectora que el régimen ha intensificado desde 2024, cuando desplegó 7.000 inspectores para fiscalizar al sector privado.

Desde enero de 2025, el gobierno remunera a los inspectores por resultados, midiendo su eficacia ante la Asamblea Nacional, lo que ha creado un incentivo perverso para multar indiscriminadamente a pequeños negocios.

Las multas documentadas a cuentapropistas oscilan entre 16.000 y 36.000 pesos, montos que representan decenas de veces el salario mínimo estatal y pueden destruir un negocio de un día para otro.

Paralelamente, las pensiones de jubilación en Cuba se sitúan entre 1.500 y 4.000 pesos mensuales —menos de diez dólares al cambio informal—, cifras que el 99% de los jubilados reconoce insuficientes para cubrir alimentación, vivienda y medicamentos, según una encuesta de la Asociación Sindical Independiente de Cuba publicada el 11 de abril.

Esta combinación de pensiones de miseria y persecución inspectora obliga a miles de ancianos a trabajar informalmente para sobrevivir, exponiéndolos a sanciones desproporcionadas como la que sufrió Herrera Acosta.

"Seguiré informando lo que suceda, pero no me voy a quedar tranquilo con esta injusticia", concluyó el anciano en su denuncia pública.