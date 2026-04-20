Agradecen jubilados de La Habana el "milagro" de poder cobrar sus magras pensiones

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La prensa oficial cubana celebró este fin de semana un plan piloto del Banco Central de Cuba (BCC) para pagar pensiones en centros comerciales y a domicilio en cuatro municipios habaneros, mientras la realidad que viven los ancianos en todo el país contradice cualquier motivo de festejo.

La Agencia Cubana de Noticias (ACN) se refirió este domingo a testimonios de adultos mayores de distintas localidades de La Habana que "agradecen" las nuevas facilidades de cobro, presentadas como una hazaña social del régimen. Citando reportes de BCC y del Banco Metropolitano, la ACN explicó que en los municipios La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución y La Habana Vieja se aplicaron las nuevas modalidades de pago, para que los ancianos no tengan que acudir a las multitudinarias colas de los bancos.

El experimento incluye el servicio de "Caja extra" en establecimientos de Mipymes, Proyectos de Desarrollo Local y trabajadores por cuenta propia, declarados "agentes no bancarios" mediante contratación con BANMET y que cobran comisiones por el servicio. Las autoridades bancarias señalaron que el plan "podría extenderse a otros territorios, incluso fuera de La Habana", y anunciaron el montaje de paneles solares en sucursales para paliar los apagones que obligan a modificar horarios de atención.

Lo que la nota oficial no menciona es la escena que se repite cada mes en toda la isla: ancianos haciendo colas extenuantes durante horas y, en los casos más extremos, durmiendo en las aceras frente a los bancos para asegurarse un turno al día siguiente.

Un caso dramático se registró el 14 de abril en Camagüey: el periodista independiente José L. Tan Estrada denunció que jubilados pernoctaban en el portal del Banco de la Caridad —sucursal del Banco Popular de Ahorro, en Avenida Libertad— sobre sábanas, cartones y mantas deterioradas. La reducción de horarios bancarios, agravada por los apagones, los obliga a esa situación, y en ocasiones la policía ha tenido que intervenir para organizar las filas.

En Cárdenas, Matanzas, decenas de jubilados se aglomeran bajo el sol o la lluvia sin asientos ni efectivo disponible. En Santiago de Cuba, adultos mayores duermen en calles cercanas a cajeros desde hace muchos meses. El domingo, un video difundido en Facebook mostró empujones y forcejeos frente a una sucursal del Banco Metropolitano en la Villa Panamericana, en La Habana del Este, con alguien pidiendo a gritos la intervención policial.

El trasfondo económico explica la desesperación. Tras el incremento parcial aprobado en septiembre de 2025, la pensión mínima quedó fijada en 3.056 pesos cubanos y la máxima en 4.000 pesos mensuales, equivalentes a menos de 10 dólares al cambio informal. Un jubilado con 40 años de trabajo recibió en abril una pensión de 3.727 pesos —menos de ocho dólares— tras ocho meses de espera.

Una bandeja (cartón) de huevos cuesta más de 3,000 pesos, y la alimentación básica requiere al menos 30.000 pesos mensuales, ocho veces más que algunas pensiones completas. El poder adquisitivo de la pensión mínima perdió casi 30% en el último año por inflación y devaluación.

Las cifras de organismos independientes retratan la magnitud del abandono. Casi la totalidad de los jubilados cubanos ha confirmado en investigaciones de organismos independientes que sus pensiones no cubren las necesidades básicas. El 79% de los mayores de 70 años no puede hacer tres comidas diarias, y el 90,7% trabaja informalmente tras jubilarse, de acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Cuba registra 1.774.310 jubilados según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, pero el Sistema de Atención a la Familia solo cubre a 67.000 personas con un presupuesto de apenas 14.600 dólares para 2026. Los propios directivos de Trabajo y Seguridad Social admitieron en marzo que el gobierno no tiene presupuesto suficiente para atender a todas las personas vulnerables.

Por otra parte, la emigración masiva de más de un millón de personas desde 2021, mayoritariamente jóvenes, ha dejado a los ancianos sin redes familiares de apoyo, mientras el Estado carece de recursos para sustituir esa función.

Para 2030 se proyecta que los mayores de 60 años alcancen el 30% de la población cubana, lo que agravará aún más una crisis que el régimen intenta disimular con planes piloto y titulares de agradecimiento, mientras en Cárdenas un jubilado murió por golpes recibidos en un asalto mientras hacía cola para cobrar su pensión.