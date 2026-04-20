Antes de cerrar el festival Coachella 2026 con su segunda actuación como headliner, Karol G mostró en Instagram la intensidad de su preparación física: sesiones de boxeo que dejaron a sus seguidores sin palabras y confirmaron que detrás de cada show hay una disciplina de atleta de alto rendimiento.

Fue la propia Bichota la que compartió un video en plena rutina de boxeo, ejecutando combinaciones de golpes bajo las órdenes de su entrenador, con una concentración y una energía que poco tienen que envidiar a las de una deportista profesional.

En las imágenes se escucha al preparador guiarla con precisión: "Bien, uno más, vamos. Rueda. Bien, uno, dos. Uno, dos. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Uppercut, vamos. Bien." La artista responde a cada indicación sin pausas, sin distracciones, con la determinación que la ha convertido en una de las figuras más poderosas de la música latina.

Además, en otro video publicado en una de sus cuentas de fans podemos verla entrenando con toda la actitud, preparándose para su gran momento sobre el escenario de Coachella. El mensaje de esa cuenta lo dijo todo: Disciplina, trabajo, constancia. Una de las razones por las que tanto te admiro. Inspirador es ver cómo te esfuerzas por ser aún más capaz… siempre dando lo mejor de ti y abierta a mejorar en cada paso que das. Una guerrera, mi reina.

Esa preparación tiene un escenario muy concreto: el Coachella Stage del Empire Polo Club en Indio, California, donde este domingo Karol G cerró el segundo fin de semana del festival más importante del mundo como headliner, con un espectáculo que arrancó cerca de las 23:25 horas locales y se extendió hasta la una de la madrugada.

La actuación del domingo fue la segunda de un hito histórico que comenzó el 12 de abril, cuando Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella en sus 27 años de historia. Desde el escenario, ella misma lo reconoció sin rodeos: "Soy la primera latina en encabezar Coachella... se siente tarde."

El cierre del segundo show trajo además una noticia que sus fans llevaban meses esperando: en las pantallas del escenario apareció el mensaje Nos vemos de tour confirmando el Tropicoqueta Tour, cuyo calendario completo se anunciará en las próximas semanas.