Antes de cerrar el festival Coachella 2026 con su segunda actuación como headliner, Karol G mostró en Instagram la intensidad de su preparación física: sesiones de boxeo que dejaron a sus seguidores sin palabras y confirmaron que detrás de cada show hay una disciplina de atleta de alto rendimiento.
Fue la propia Bichota la que compartió un video en plena rutina de boxeo, ejecutando combinaciones de golpes bajo las órdenes de su entrenador, con una concentración y una energía que poco tienen que envidiar a las de una deportista profesional.
En las imágenes se escucha al preparador guiarla con precisión: "Bien, uno más, vamos. Rueda. Bien, uno, dos. Uno, dos. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Uppercut, vamos. Bien." La artista responde a cada indicación sin pausas, sin distracciones, con la determinación que la ha convertido en una de las figuras más poderosas de la música latina.
Además, en otro video publicado en una de sus cuentas de fans podemos verla entrenando con toda la actitud, preparándose para su gran momento sobre el escenario de Coachella. El mensaje de esa cuenta lo dijo todo: Disciplina, trabajo, constancia. Una de las razones por las que tanto te admiro. Inspirador es ver cómo te esfuerzas por ser aún más capaz… siempre dando lo mejor de ti y abierta a mejorar en cada paso que das. Una guerrera, mi reina.
Esa preparación tiene un escenario muy concreto: el Coachella Stage del Empire Polo Club en Indio, California, donde este domingo Karol G cerró el segundo fin de semana del festival más importante del mundo como headliner, con un espectáculo que arrancó cerca de las 23:25 horas locales y se extendió hasta la una de la madrugada.
La actuación del domingo fue la segunda de un hito histórico que comenzó el 12 de abril, cuando Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella en sus 27 años de historia. Desde el escenario, ella misma lo reconoció sin rodeos: "Soy la primera latina en encabezar Coachella... se siente tarde."
El cierre del segundo show trajo además una noticia que sus fans llevaban meses esperando: en las pantallas del escenario apareció el mensaje Nos vemos de tour confirmando el Tropicoqueta Tour, cuyo calendario completo se anunciará en las próximas semanas.
Preguntas Frecuentes sobre la Preparación de Karol G para Coachella 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se preparó Karol G físicamente para su actuación en Coachella 2026?
Karol G se preparó intensamente con rutinas de boxeo, que incluyeron combinaciones de golpes y ejercicios de concentración y energía similares a los de un atleta profesional.
¿Qué significa que Karol G sea la primera mujer latina en encabezar Coachella?
Ser la primera mujer latina en encabezar Coachella es un hito histórico que marca un antes y un después en la representación de la música latina en escenarios globales. Esto consolida a Karol G como una figura influyente y un símbolo de empoderamiento para la comunidad latina.
¿Qué aspectos culturales y colaboraciones especiales incluyó Karol G en su show en Coachella?
Karol G incorporó elementos culturales latinos como mariachis y ritmos caribeños, y colaboró con artistas como Becky G, Wisin, y Mariah Angeliq. También rindió homenaje a Gloria Estefan interpretando "Mi tierra", resaltando su compromiso con la comunidad latina.
¿Cómo ha impactado la actuación de Karol G en Coachella en su carrera?
La actuación de Karol G en Coachella ha consolidado su posición como una de las figuras más influyentes de la música global. Este logro la coloca como un símbolo de representación y empoderamiento para la comunidad latina, y demuestra su capacidad para romper barreras en la industria musical.
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