Nuevos detalles de encuentro "secreto" de equipo enviado por Marco Rubio a La Habana para reunirse con El Cangrejo

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La trama de contactos discretos entre Washington y La Habana suma nuevos elementos tras revelaciones recientes que confirman no solo el alcance de la misión diplomática enviada por el secretario de Estado, Marco Rubio, sino también la intensidad de las presiones ejercidas sobre el régimen cubano en medio de una crisis económica y política cada vez más profunda.

De acuerdo con un reportaje de Fox News, el propio Departamento de Estado confirmó que Rubio “envió una delegación de altos funcionarios a negociar en La Habana”, en lo que constituye uno de los movimientos más significativos de la diplomacia estadounidense hacia Cuba en los últimos años.

La visita marcó además un hecho simbólico: “la semana pasada, un avión del gobierno de Estados Unidos aterrizó en suelo de la nación insular por primera vez desde 2016”.

Mientras la isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y una crisis humanitaria creciente, desde Washington se percibe una ventana de oportunidad para presionar a la cúpula del poder.

Según Fox News, funcionarios estadounidenses consideran que existe margen para forzar cambios en el sistema político cubano.

“El presidente Trump está comprometido con buscar una solución diplomática si es posible, pero no permitirá que la isla colapse y se convierta en una gran amenaza para la seguridad nacional si los líderes de Cuba no están dispuestos o no son capaces de actuar”, señala el reporte, citando fuentes oficiales.

El medio indica que Trump estaría evaluando “una serie de opciones, desde una intervención militar de Estados Unidos hasta un cambio de régimen liderado por EE. UU.”, lo que revela el alto nivel de tensión que rodea estas conversaciones.

En ese contexto, cobra especial relevancia el papel de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro y figura clave dentro del entramado de poder del régimen, aunque carezca de un cargo público.

Como ya había sido confirmado previamente, un alto funcionario estadounidense sostuvo una reunión separada con él durante la visita del 10 de abril, consolidando su rol como interlocutor directo en estas negociaciones.

Durante su estancia en La Habana, la delegación estadounidense no se limitó a contactos protocolares.

Según el mismo reporte, presentó exigencias concretas al régimen, entre ellas “la apertura de internet” y la liberación de presos políticos como condiciones iniciales para avanzar en cualquier entendimiento.

El Miami Herald aportó detalles clave que permiten dimensionar el contenido y el tono de esas conversaciones.

Según ese medio, funcionarios estadounidenses advirtieron directamente a sus contrapartes cubanas que el régimen dispone de “una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo”.

Un funcionario del Departamento de Estado citado por el Herald fue explícito: “tienen un breve margen de tiempo” para implementar reformas y avanzar en la liberación de presos políticos.

Además, subrayó una de las prioridades de la administración Trump: “La administración Trump mantiene su compromiso con la liberación de todos los presos políticos, incluidos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo”.

El mensaje fue aún más directo:

“Como ha afirmado el presidente Trump, pronto amanecerá una nueva era para Cuba. El régimen cubano debería dejar de jugar mientras se llevan a cabo conversaciones directas. Tienen una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo”.

El Herald también revela que sobre la mesa se colocaron propuestas concretas, como ofrecer internet satelital Starlink gratuito para toda la isla, así como discutir compensaciones por propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses, un conflicto histórico valorado en más de 9 mil millones de dólares.

En paralelo, Washington insistió en la necesidad de “reformas económicas y de gobernanza significativas” que permitan atraer inversión extranjera y ampliar las libertades políticas.

También habrían expresado preocupación por la presencia en Cuba de “grupos de inteligencia, militares y terroristas extranjeros”.

Según el Miami Herald, las conversaciones fueron precedidas por “meses de intercambios extraoficiales” entre Estados Unidos y el propio Rodríguez Castro, lo que confirma la existencia de un canal paralelo de negociación.

Incluso durante la visita, se registraron movimientos inusuales: un dron de vigilancia MQ-4C Triton de la Armada estadounidense sobrevoló las cercanías de La Habana, en una señal de que el componente de seguridad también forma parte del tablero.

La versión cubana de la reunión

La versión oficial cubana del encuentro, sin embargo, intentó rebajar la tensión.

El funcionario del MINREX Alejandro García del Toro aseguró que el intercambio fue “respetuoso y profesional” y negó categóricamente la existencia de ultimátums.

“En el contexto de la reunión, ninguna de las partes fijó plazos ni emitió ultimátums”, aseveró.

Desde La Habana, el énfasis se colocó en la crisis energética, atribuida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

“El levantamiento del bloqueo energético contra el país era una prioridad absoluta para nuestra delegación”, afirmó García del Toro; calificando las medidas de Washington como un “castigo injustificado”.

En medio de este escenario, el régimen cubano enfrenta presiones internas y externas crecientes.

Mientras el régimen intenta proyectar una imagen de control y diálogo, las condiciones impuestas por Washington -liberación de presos políticos, apertura económica y garantías de libertades- colocan a la cúpula en una posición incómoda.

Las palabras recogidas por Fox News resumen el clima que rodea estas negociaciones: “escucharon que el turno de Cuba es el próximo”.

Por ahora, el proceso sigue envuelto en discreción, pero las piezas que han salido a la luz apuntan a una negociación mucho más compleja, tensa y decisiva de lo que ambas partes han querido admitir públicamente.