Astronauta Don Pettit muestra cómo las raíces de sus papas espaciales crecen "al revés" en la ingravidez de la órbita

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El astronauta de la NASA Don Pettit compartió este lunes nuevas imágenes de su experimento personal de cultivo de papas moradas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), mostrando un fenómeno que él mismo bautizó como raíces en dirección equivocada en la ingravidez orbital: en la ingravidez orbital, las raíces crecen hacia arriba en lugar de hacia abajo.

"En la ingravidez de la órbita, las raíces generalmente se dirigen hacia la humedad, pero a veces se confunden y crecen hacia arriba", escribió Pettit en su cuenta de X, junto a fotografías de sus papas moradas tempranas ya trasplantadas a una bolsa hidropónica, a las que llamó sus verdaderas "papas espaciales".

Las imágenes muestran la planta sostenida dentro de la ISS, con raíces emergiendo del sustrato en distintas direcciones, en un entorno donde los paneles de control y las insignias de misiones espaciales sirven de fondo inconfundible.

El fenómeno tiene una explicación científica precisa: en la Tierra, las raíces crecen hacia abajo por gravitropismo positivo, guiadas por la hormona auxina que fluye hacia la punta de la raíz al detectar la gravedad. En microgravedad, ese mecanismo pierde su referencia direccional y las raíces se orientan principalmente hacia la humedad y evitando la luz, pudiendo crecer en cualquier dirección, incluso hacia arriba.

Este nuevo avance es la continuación de un experimento que Pettit inició semanas atrás, cuando en marzo publicó una fotografía de la misma papa morada con raíces que parecían tentáculos, generando confusión masiva en redes sociales: muchos usuarios creyeron que se trataba de una criatura espacial.

El astronauta aclaró entonces que era una papa morada, a la que bautizó informalmente como "Spudnik-1", un juego de palabras entre "Sputnik" y "spud", término coloquial en inglés para papa.

Pettit se inspiró en la novela y película "El marciano", de Andy Weir, para elegir las papas como cultivo, destacando su eficiencia nutricional por masa total, incluyendo raíces, lo que las convierte en un candidato ideal para futuras misiones de larga duración.

El experimento es de carácter personal, realizado en su tiempo libre, y no forma parte de los programas oficiales de la NASA, aunque se enmarca en el interés científico más amplio de la agencia por el cultivo de alimentos en microgravedad.

La NASA opera los sistemas Veggie y Hábitat Avanzado para Plantas en la ISS, con los que ha cosechado lechuga, rábanos, pimientos y zinnias, y considera el desarrollo de agricultura espacial un desafío central para las misiones hacia la Luna y Marte.

Pettit, uno de los astronautas más veteranos y prolíficos en divulgación científica de la NASA, regresó a la Tierra el 20 de abril de 2025 tras 220 días en órbita durante las Expediciones 71 y 72, habiendo completado más de 3,500 órbitas y recorrido más de 93 millones de millas.