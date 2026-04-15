Nuevo video capta el momento exacto en que buzos de la Marina de EE.UU. rescatan a los astronautas de Artemis II

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, publicó ayer un video de 70 segundos en su cuenta de X que muestra el instante preciso en que los buzos de la Marina de EE.UU. abren la escotilla de la cápsula Orion "Integrity" tras el amerizaje en el Océano Pacífico, un ángulo inédito que no había sido difundido durante la cobertura en vivo del rescate.

La grabación fue realizada desde el interior de la operación de rescate y capta el punto de vista de los buzos al momento de contactar con la tripulación por primera vez, tres días después del amerizaje ocurrido el 11 de abril a las 8:07 p.m. hora del este, a unos 110 km de San Diego, California.

En el audio del video se escuchan las voces del equipo coordinando cada paso de la apertura: "¡Vamos! ¡Pasador, pasador! Cubierta de sello, cubierta de sello. Cubierta de sello, aquí. ¿Lo tienes? Te tenemos. Te tengo. Te tengo, amigo. Se inclinó. Tómate tu tiempo. Cubierta de sello puesta." Los buzos fueron los primeros en contactar físicamente a los astronautas tras su regreso.

Wiseman dedicó la publicación a los cuatro miembros del equipo médico de buceo que los rescataron: el Teniente Comandante Jesse Wang, el Hospital Corpsman de Primera Clase Steve Kapala, el Hospital Corpsman Jefe Laddy Aldridge y el Hospital Corpsman Jefe Vlad Link, todos pertenecientes al Grupo de Desactivación de Explosivos 1 de la Marina, en una operación liderada por el USS John P. Murtha, un buque anfibio.

"Jesse, Steve, Laddy y Vlad… qué sensación tan increíble darles la bienvenida a bordo de Integrity tras un viaje de casi 700,000 millas. Eternamente agradecido por su servicio a nuestra tripulación y a la nación", escribió Wiseman. La tripulación fue posteriormente recibidos con una ovación en Houston, tras completar una misión histórica que incluyó superando el récord histórico de Apollo 13.