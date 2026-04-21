Trump elogia a Tim Cook y revela detalles de su relación con Apple en publicación de Truth Social

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El presidente Donald Trump publicó este martes en Truth Social un extenso tributo personal a Tim Cook, director ejecutivo de Apple, calificándolo de "tipo increíble" y revelando detalles inéditos de su relación con el empresario a lo largo de sus dos mandatos presidenciales.

La publicación llegó un día después de que Apple anunciara oficialmente que Cook dejará el cargo de director ejecutivo el 1 de septiembre de 2026 para asumir el rol de Presidente Ejecutivo del consejo, siendo sucedido por John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware.

En el texto, Trump narró que su vínculo con Cook comenzó con una llamada telefónica al inicio de su primer mandato. "Tenía un problema bastante grande que solo yo, como presidente, podía resolver", escribió Trump, añadiendo que la mayoría de las personas habrían pagado millones de dólares a consultores para gestionar ese tipo de situación, sin garantía de resultado.

Trump describió cómo, a lo largo de sus "cinco años como presidente" —en referencia a la suma de sus dos mandatos—, Cook lo llamaba con moderación y él lo ayudaba cuando podía. "Después de tres o cuatro GRANDES AYUDAS, empecé a decirle a la gente, a cualquiera que quisiera escuchar, que este tipo es un gerente y líder increíble", escribió.

El mandatario elogió especialmente la capacidad de Cook para gestionar directamente con él sin recurrir a intermediarios costosos: "Hace estas llamadas, yo lo ayudo —aunque no siempre, porque en ocasiones pide demasiado—, y él logra el objetivo rápidamente, sin gastar un centavo en esos carísimos consultores que a veces lo consiguen y a veces no".

Trump también hizo referencia con humor a su célebre lapsus de 2019, cuando llamó públicamente a Cook "Tim Apple" en un evento oficial. En la publicación escribió "Tim Apple (¡Cook!)" entre paréntesis, reencuadrando el episodio dentro de su narrativa sobre la relación.

El presidente comparó además a Cook favorablemente con el cofundador de Apple, Steve Jobs. "Si Steve no hubiera sido arrebatado del planeta tan joven y hubiera dirigido la empresa en lugar de Tim, la compañía habría ido bien, pero ni de lejos tan bien como lo ha hecho bajo Tim", afirmó.

La relación entre Trump y Cook ha sido una de las más activas entre un presidente estadounidense y un director ejecutivo tecnológico, aunque no exenta de tensiones. En febrero de 2025, Apple anunció una inversión de 500,000 millones de dólares en Estados Unidos tras una reunión con Trump, que incluía centros de datos, chips, una planta en Texas y 20,000 empleos.

Sin embargo, en mayo de 2025, Trump amenazó con imponer un arancel de al menos 25% si Apple no trasladaba la producción de iPhones de India a suelo estadounidense. Analistas advirtieron en ese momento que fabricar el iPhone en EE.UU. podría triplicar su precio hasta los 3,500 dólares por unidad.

Trump cerró su publicación con una valoración rotunda: "Tim Cook tuvo una carrera INCREÍBLE, casi incomparable, y seguirá haciendo un gran trabajo para Apple y en lo que elija emprender. Sencillamente, Tim Cook es un tipo increíble".