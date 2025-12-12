Detienen a cubano en Miami-Dade acusado de colocar dispositivo de rastreo en auto de su exnovia

Vídeos relacionados:
Un cubano residente en Miami-Dade fue arrestado este miércoles por presuntamente haber colocado un dispositivo de rastreo Apple AirTag en el auto de su exnovia, informaron las autoridades.
La Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade (MDSO) detuvo a Andrés Ignacio Perea, de 25 años, bajo el cargo de instalar un dispositivo de rastreo sin consentimiento, y enfrenta también un cargo de daños a la propiedad por un hecho previo, según los registros penitenciarios.
El informe de arresto, citado por la prensa local, señala que la noche del 12 de octubre pasado los agentes de policía acudieron a la cuadra 10300 de la calle 119 Suroeste, luego de que la víctima denunció que Perea le había destrozado el auto.
Según la declaración de la madre de la víctima, aproximadamente dos semanas antes del acto vandálico, su hija había recibido una notificación en su teléfono móvil indicando que un Apple AirTag estaba cerca.
Ambas revisaron el vehículo y encontraron el dispositivo colocado en el guardafango, y después descubrieron que pertenecía a Perea.
La víctima entregó a la policía una foto de la notificación de AirTag, que mostraba los últimos cuatro dígitos del número de celular del propietario, coincidentes con los del teléfono de Perea. Las autoridades confirmaron posteriormente que el artefacto estaba registrado a nombre del acusado.
La mujer, que había salido con Perea durante al menos ocho años, tras los cuales se separaron, obtuvo una orden de restricción en su contra por cinco años debido a otro caso judicial, según el informe de la Policía de Miami-Dade.
Perea se entregó este miércoles en la estación del Distrito Kendall de MDSO y fue detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. El juez le impuso una fianza de $5,000.
El uso de dispositivos o aplicaciones de rastreo en el vehículo de otra persona sin su consentimiento está tipificado como delito grave de tercer grado en el Estatuto 934.425 de Florida, en vigor desde el 1 de octubre de 2024.
La condena por este cargo puede alcanzar los cinco años de prisión, lo que representa un cambio significativo en la legislación, ya que antes esta acción se consideraba un delito menor.
Preguntas frecuentes sobre el uso ilegal de dispositivos de rastreo en Florida
¿Qué cargos enfrenta Andrés Ignacio Perea por colocar un dispositivo de rastreo en el auto de su exnovia?
Andrés Ignacio Perea enfrenta cargos por instalar un dispositivo de rastreo sin consentimiento y por daños a la propiedad en un caso distinto. El uso de dispositivos de rastreo sin consentimiento está tipificado como delito grave de tercer grado en Florida, lo que puede conllevar hasta cinco años de prisión.
¿Qué establece la nueva ley de Florida sobre el uso de dispositivos de rastreo sin consentimiento?
La nueva ley de Florida, vigente desde el 1 de octubre de 2024, tipifica como delito grave de tercer grado el uso de dispositivos o aplicaciones de rastreo en el vehículo de otra persona sin consentimiento. Este cambio busca combatir el acoso facilitado por tecnologías modernas, que hasta ahora operaban en una zona legal gris.
¿Cuáles son las consecuencias legales por violar la privacidad con dispositivos de rastreo en Florida?
En Florida, violar la privacidad de alguien mediante dispositivos de rastreo puede resultar en hasta cinco años de prisión. La ley también agrava las penas si se demuestra que el rastreador se utilizó para cometer delitos mayores, aumentando la posible condena hasta 15 años de cárcel.
¿Qué medidas de protección se pueden tomar en casos de acoso tecnológico en Florida?
En casos de acoso tecnológico, las víctimas pueden solicitar órdenes de restricción que obliguen al acusado a mantenerse alejado de la víctima y sus lugares habituales. Estas medidas buscan prevenir el acoso continuo y proteger la privacidad y seguridad de las personas afectadas.
