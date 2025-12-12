Detienen a cubano en Miami-Dade acusado de colocar dispositivo de rastreo en auto de su exnovia

Vídeos relacionados:

Un cubano residente en Miami-Dade fue arrestado este miércoles por presuntamente haber colocado un dispositivo de rastreo Apple AirTag en el auto de su exnovia, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade (MDSO) detuvo a Andrés Ignacio Perea, de 25 años, bajo el cargo de instalar un dispositivo de rastreo sin consentimiento, y enfrenta también un cargo de daños a la propiedad por un hecho previo, según los registros penitenciarios.

Ficha policial del arresto. Miami Dade Corrections & Rehabilitation (MDCR)

El informe de arresto, citado por la prensa local, señala que la noche del 12 de octubre pasado los agentes de policía acudieron a la cuadra 10300 de la calle 119 Suroeste, luego de que la víctima denunció que Perea le había destrozado el auto.

Según la declaración de la madre de la víctima, aproximadamente dos semanas antes del acto vandálico, su hija había recibido una notificación en su teléfono móvil indicando que un Apple AirTag estaba cerca.

Ambas revisaron el vehículo y encontraron el dispositivo colocado en el guardafango, y después descubrieron que pertenecía a Perea.

La víctima entregó a la policía una foto de la notificación de AirTag, que mostraba los últimos cuatro dígitos del número de celular del propietario, coincidentes con los del teléfono de Perea. Las autoridades confirmaron posteriormente que el artefacto estaba registrado a nombre del acusado.

La mujer, que había salido con Perea durante al menos ocho años, tras los cuales se separaron, obtuvo una orden de restricción en su contra por cinco años debido a otro caso judicial, según el informe de la Policía de Miami-Dade.

Perea se entregó este miércoles en la estación del Distrito Kendall de MDSO y fue detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. El juez le impuso una fianza de $5,000.

El uso de dispositivos o aplicaciones de rastreo en el vehículo de otra persona sin su consentimiento está tipificado como delito grave de tercer grado en el Estatuto 934.425 de Florida, en vigor desde el 1 de octubre de 2024.

La condena por este cargo puede alcanzar los cinco años de prisión, lo que representa un cambio significativo en la legislación, ya que antes esta acción se consideraba un delito menor.