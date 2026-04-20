Sheinbaum mira a Cuba: inversiones en medio de una economía en crisis

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció este lunes que su gobierno explora posibilidades de inversión y acuerdos comerciales con Cuba, aprovechando la reciente apertura económica anunciada por el régimen de Miguel Díaz-Canel.

"Cuba abrió su economía. Fue una decisión que tomó el gobierno cubano hace algunas semanas", declaró Sheinbaum.

"Ellos tenían la apertura para ciertos sectores, como por ejemplo turismo, pero ahora han decidido abrir todavía más la economía. Eso significa que puede haber inversiones en Cuba de empresas privadas o de cooperación con empresas mixtas" recalcó la mandataria simpatizante del régimen en La Habana.

La mandataria señaló que las gestiones involucran a varias instituciones: "Estamos trabajando con AMEXCID, pero también con Secretaría de Hacienda, Bancomext y otras instituciones del Gobierno de México", reportó la oficialista Prensa Latina.

Sheinbaum destacó además el papel de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), dirigida por Alejandra del Moral, como eje de la cooperación con la isla.

"Amexid ya tiene sede en Cuba para poder facilitar la llegada humanitaria y se ha estado trabajando en el envío tanto de alimentos como de otros insumos que requiere el pueblo cubano", afirmó la presidenta.

Desde el 8 de febrero de 2026, México ha enviado al menos cinco barcos con más de 3,100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, incluyendo alimentos, medicinas y paneles solares, en el marco de un puente marítimo impulsado por Sheinbaum.

La apertura fue anunciada el 17 de marzo de 2026 por el viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva Fraga, y regulada por la Gaceta Oficial No. 24, publicada el 3 de marzo.

Las medidas permiten que cubanos residentes en el exterior sean propietarios o socios de pequeñas y medianas empresas cubanas, accedan a tierras en usufructo y participen en proyectos de infraestructura.

Sin embargo, la apertura carece de garantías legales reales: las participaciones no son transmisibles ni hipotecables, y cualquier inversión requiere autorización previa del Consejo de Ministros, lo que mantiene el riesgo de expropiación discrecional.

El anuncio de Sheinbaum llega en un momento de crisis aguda para Cuba.

El PIB de la isla se contrajo un 11% en los últimos cinco años, el turismo cayó de 4.7 millones de visitantes en 2018 a 1.8 millones en 2025, y la población enfrenta apagones generalizados y escasez de alimentos y medicamentos.

La crisis se agravó desde enero de 2026, cuando Estados Unidos bloqueó el suministro de petróleo venezolano a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro, y aplicó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró emergencia nacional y sancionó a proveedores de crudo a la isla.

Sheinbaum prefirió no adelantar detalles sobre los acuerdos en negociación: "No quisiera hasta seguir avanzando, poderlos detallar", dijo, dejando abierta la magnitud real del compromiso mexicano con el régimen cubano.