Casa Blanca desmiente a Irán sobre supuesto cierre del estrecho de Ormuz

La Casa Blanca desmintió este miércoles los reportes de medios estatales iraníes que afirmaban que el estrecho de Ormuz había sido cerrado nuevamente, asegurando que el tráfico marítimo en la vía aumentó durante el día y que Irán había comunicado en privado que el paso estaba siendo reabierto.

La portavoz Karoline Leavitt declaró en rueda de prensa que el presidente Trump fue informado de esos reportes antes de salir al podio y los calificó de inaceptables. "El presidente fue informado de esos reportes antes de que yo llegara al podio. Eso es completamente inaceptable", afirmó.

Leavitt subrayó la contradicción entre el discurso público de Teherán y sus comunicaciones privadas con Washington. "Lo que dicen públicamente es diferente a lo que dicen en privado. Hemos visto un incremento del tráfico en el estrecho hoy", señaló, y reiteró la exigencia de Trump de que el paso sea reabierto "de inmediato, rápidamente y con seguridad".

La portavoz fue categórica al cerrar el tema: "Esa es su expectativa. Se le ha transmitido en privado que eso es lo que está ocurriendo. Y estos reportes públicos son falsos".

La contradicción surgió horas después de que los primeros buques cruzaran el estrecho tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Washington y Teherán, mediada por Pakistán. El Daytona Beach cruzó a las 06:59 UTC y el NJ Earth a las 08:44 UTC, siendo los primeros en hacerlo desde el inicio del bloqueo. Unos 800 barcos permanecían atrapados en el Golfo Pérsico esperando aprovechar la ventana de la tregua.

Sin embargo, la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó que el paso de petroleros había sido detenido en respuesta al mayor ataque aéreo israelí contra la infraestructura de Hezbolá en el Líbano. Israel impactó cerca de 100 objetivos en Beirut, el valle de la Becá y el sur del Líbano, causando al menos 112 muertos y entre 700 y 837 heridos según el Ministerio de Salud libanés.

El acuerdo de tregua, anunciado por Trump en Truth Social, excluía explícitamente el Líbano desde el principio. La Oficina del Primer Ministro israelí confirmó que el alto al fuego "no incluye Líbano", posición que Trump ratificó ese mismo miércoles. Trump había anunciado la suspensión de bombardeos contra Irán por dos semanas tras conversaciones con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, condicionada a la reapertura completa, inmediata y segura del estrecho.

El estrecho de Ormuz concentra el 20% del petróleo mundial y el 20% del gas natural licuado que se comercializa en el planeta. El primer cierre, ejecutado por Irán el 4 de marzo mediante minas, drones y misiles, varió 2,000 barcos con 20,000 marineros y disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

Este episodio evidencia la fragilidad del acuerdo bilateral y la tensión generada por las operaciones militares israelíes en el Líbano, que quedan fuera del alto al fuego. Las negociaciones formales entre Washington y Teherán están programadas para el 10 de abril en Islamabad, con el vicepresidente JD Vance y el representante iraní Mohammad Bagher Ghalibaf como interlocutores principales.