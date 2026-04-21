Bernardo Espinosa dice que se ve la iluminación en Cuba por el petróleo ruso

El periodista Bernardo Espinosa, del Canal Caribe, reportó recientemente desde la Refinería Camilo Cienfuegos que al trasladarse de madrugada hacia esa ciudad ya podía observarse iluminación en las carreteras, señal visible del impacto del combustible obtenido del procesamiento del crudo donado por Rusia.

"Se siente ya la primera distribución del crudo en el país cuando veníamos esta madrugada hacia Cienfuegos. Ya veíamos desde que pasamos Aguada la carretera que une Aguada con la ciudad de Cienfuegos. La iluminación en todas partes. Ya llega la energía eléctrica con el combustible que se está obteniendo acá en Cienfuegos", declaró Espinosa en el noticiero del mediodía.

El crudo, donado por la Federación de Rusia, llegó a Cuba el 31 de marzo a bordo del petrolero Anatoly Kolodkin, de la naviera estatal rusa Sovkomflot, con aproximadamente 730,000 barriles —100,000 toneladas métricas— de crudo tipo Ural.

Fue el primer cargamento de petróleo que recibió la isla en casi tres meses, en medio de una crisis energética sin precedentes en décadas.

La Refinería Camilo Cienfuegos había permanecido paralizada desde el 9 de enero de 2026, más de cuatro meses sin procesar ningún crudo.

Raúl Jaramillo Garnier, gerente general de la refinería, confirmó a Espinosa que el procesamiento se realiza de forma ininterrumpida las 24 horas: "Nosotros desde el 9 de enero paralizamos la planta y desde ese entonces no habíamos procesado ningún crudo adicional, solamente este lote de 100,000 toneladas".

La distribución nacional de derivados comenzó el 19 de abril, con alrededor de 150 pipas de combustible saliendo diariamente del cargadero hacia todos los territorios del país, incluyendo la Isla de la Juventud.

Los productos obtenidos incluyen diésel, gasolina en tres calidades, fuel oil y gas licuado de petróleo, distribuidos por vía automotor, ferroviaria y marítima.

Jaramillo Garnier reconoció, sin embargo, que el alivio es parcial: "Ahora con estos niveles de producción que no son suficientes, que al final existen las limitaciones, pero alivian la situación que tenemos hoy en la generación".

La refinería necesita aproximadamente 15 días para procesar todo el lote, según el propio gerente, y el suministro ruso cubre apenas un tercio de la demanda nacional durante un mes, de acuerdo con Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo.

Este martes, la Unión Nacional Eléctrica pronosticó un déficit de 1,012 MW en el pico nocturno, el más bajo desde noviembre de 2025, cuando fue de 1,100 MW, aunque lejos aún de la normalidad.

El déficit máximo reciente alcanzó 1,945 MW el primero de abril, con apagones que afectaban hasta el 62% del territorio nacional.

La crisis tiene raíces estructurales: el crudo venezolano se interrumpió desde diciembre de 2025 tras la captura de Nicolás Maduro, México suspendió sus envíos el 9 de enero de 2026 por sanciones de Washington —cubrían el 44% de las importaciones cubanas—, y Donald Trump decretó un embargo petrolero adicional el 29 de enero de 2026.

El propio Díaz-Canel admitió el 16 de abril que Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo, con el transporte, los vuelos y la industria paralizados.

Rusia anunció un segundo envío, el buque Universal, con 251,000 barriles de diésel, con llegada estimada para el 29 de abril.