Bloomberg: "Los cubanos que desean abandonar su país tienen cada vez menos opciones para hacerlo"

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Salir de Cuba ya no es solo una decisión desesperada, sino un camino cada vez más estrecho, caro y lleno de obstáculos. Lo que durante años fue una válvula de escape para millones de cubanos hoy se está convirtiendo en un laberinto sin garantías.

Un reporte de Bloomberg revela que la isla ha perdido más de 2,75 millones de personas desde 2020, pero ahora ese éxodo empieza a frenarse, no porque la gente quiera quedarse, sino porque simplemente cada vez hay menos opciones para irse.

El cambio es drástico. Países que antes funcionaban como rutas relativamente accesibles están cerrando puertas. Nicaragua eliminó la exención de visa para cubanos, Costa Rica cerró su embajada en La Habana y Ecuador rompió relaciones diplomáticas. Mientras tanto, las aerolíneas reducen o cancelan vuelos en medio de la crisis de combustible que golpea a la isla.

Iberia anunció este mes que suspenderá sus vuelos directos a Cuba, sumándose a una tendencia que deja cada vez menos opciones de salida para quienes buscan abandonar la isla.

En ese escenario, América Latina se ha convertido en el nuevo mapa migratorio. Surinam, Guyana, Brasil, Uruguay o México aparecen como alternativas, aunque cada una con sus propias dificultades. Brasil, por ejemplo, llegó a registrar un aumento de casi 90% en solicitudes de asilo el año pasado, pero en los primeros meses de este año ya se reporta una caída en la llegada de cubanos.

El problema no es solo encontrar destino, sino pagar el viaje. Muchos paquetes migratorios superan los 1,000 dólares por persona, en un país donde el salario promedio ronda los 20 dólares mensuales. “Los que no se van son los que no tienen la posibilidad”, resumió Ángel Fernández Hernández, un cubano que no ha podido reunir el dinero para salir con su familia.

Otros sí lo intentan, a cualquier costo. Yosbel Reyes, de 49 años, voló recientemente a Guyana dejando atrás a sus hijos adolescentes. Pidió dinero prestado para cubrir los 1,500 dólares del viaje y ahora enfrenta la incertidumbre laboral en un país donde ni siquiera domina el idioma. “Uno está buscando una vía de escape, pero cuando llega a estos lugares te das cuenta de que la situación no es tampoco lo que uno espera”, confesó.

Las rutas también se encarecen y se vuelven más complejas. Un joven cubano contó que hace un año pagó unos 1,000 dólares para llegar a Surinam; hoy trayectos similares superan los 1,500. A eso se suma la dificultad para hacer pagos internacionales desde Cuba, lo que obliga a depender de familiares en el exterior o intermediarios.

La presión no viene solo de los costos. La política migratoria también ha cambiado. Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos endureció las restricciones, reduciendo drásticamente las entradas de cubanos: de 180,000 intentos en 2024 a apenas 8,000 el año pasado, según datos citados por Bloomberg.

A la par, la crisis energética en la isla ha paralizado servicios clave. La falta de combustible no solo provoca apagones, también afecta el transporte, ralentiza los trámites burocráticos y limita la capacidad de las personas para reunir dinero o gestionar su salida.

Incluso quienes logran organizarse enfrentan decisiones de último momento. Una pareja habanera decidió abandonar el país en apenas 24 horas tras ver en redes sociales la gravedad de la crisis de combustible. Salieron rumbo a Miami con sus hijos, pero terminaron viajando a España por miedo a ser deportados.

Desde el lado estadounidense, las autoridades han endurecido su postura frente a una posible llegada masiva de migrantes cubanos por vía marítima. Funcionarios militares han advertido que "No queremos ver llegar una armada masiva", en referencia a un éxodo por el Estrecho de la Florida similar al del Mariel en 1980.

Mientras tanto, el flujo migratorio no desaparece, pero cambia de forma. “No se ha parado, la gente busca rutas en América Latina”, explicó un sacerdote que trabaja con migrantes cubanos en España. Sin embargo, también advierte que cada vez llegan menos.

El resultado es una realidad más dura: emigrar sigue siendo el sueño de muchos cubanos, pero ahora es un privilegio que no todos pueden permitirse. Y para quienes se quedan, no siempre es por elección.